https://ria.ru/20201014/peregovory-1579754682.html

Лавров оценил переговоры с США по стратегической стабильности

США не включили в переговоры с Россией по стратегической стабильности тему милитаризации космоса, Москва это будет учитывать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T13:31

2020-10-14T13:31

2020-10-14T13:31

большое интервью сергея лаврова

сергей лавров

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> США не включили в переговоры с Россией по стратегической стабильности тему милитаризации космоса, Москва это будет учитывать, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."США не включили в наши разговоры тему милитаризации космоса, хотя официально космос в их доктринах, как и киберпространство включены в арену боевых действий. И, конечно, мы это не можем не учитывать", - сказал Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.По его словам, американцы не хотят учитывать тот факт, что они "поставили крест на своем присоединении к договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и многое другое".

https://ria.ru/20200708/1574079344.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью сергея лаврова, сергей лавров, в мире