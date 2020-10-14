https://ria.ru/20201014/peregovory-1579754682.html
Лавров оценил переговоры с США по стратегической стабильности
США не включили в переговоры с Россией по стратегической стабильности тему милитаризации космоса, Москва это будет учитывать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T13:31
2020-10-14T13:31
2020-10-14T13:31
большое интервью сергея лаврова
сергей лавров
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579617275_0:0:3069:1727_1400x0_80_0_0_fb16a2a73bf3085e7fa00021ce93fdcd.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> США не включили в переговоры с Россией по стратегической стабильности тему милитаризации космоса, Москва это будет учитывать, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."США не включили в наши разговоры тему милитаризации космоса, хотя официально космос в их доктринах, как и киберпространство включены в арену боевых действий. И, конечно, мы это не можем не учитывать", - сказал Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.По его словам, американцы не хотят учитывать тот факт, что они "поставили крест на своем присоединении к договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и многое другое".
https://ria.ru/20200708/1574079344.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579617275_204:0:2935:2048_1400x0_80_0_0_8a75140a61cf0b4441cdeccd976aa8bf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большое интервью сергея лаврова, сергей лавров, в мире