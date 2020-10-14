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Лавров оценил переговоры с США по стратегической стабильности
США не включили в переговоры с Россией по стратегической стабильности тему милитаризации космоса, Москва это будет учитывать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T13:31
2020-10-14T13:31
большое интервью сергея лаврова
сергей лавров
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> США не включили в переговоры с Россией по стратегической стабильности тему милитаризации космоса, Москва это будет учитывать, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."США не включили в наши разговоры тему милитаризации космоса, хотя официально космос в их доктринах, как и киберпространство включены в арену боевых действий. И, конечно, мы это не можем не учитывать", - сказал Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.По его словам, американцы не хотят учитывать тот факт, что они "поставили крест на своем присоединении к договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и многое другое".
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большое интервью сергея лаврова, сергей лавров, в мире

Лавров оценил переговоры с США по стратегической стабильности

13:31 14.10.2020
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. США не включили в переговоры с Россией по стратегической стабильности тему милитаризации космоса, Москва это будет учитывать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"США не включили в наши разговоры тему милитаризации космоса, хотя официально космос в их доктринах, как и киберпространство включены в арену боевых действий. И, конечно, мы это не можем не учитывать", - сказал Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.
По его словам, американцы не хотят учитывать тот факт, что они "поставили крест на своем присоединении к договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и многое другое".
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 08.07.2020
8 июля, 19:55
В США отметили важность обсуждения стратегической стабильности в СБ ООН
 
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