Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область
Мурманская область
https://ria.ru/20201014/pandemiya-1579817663.html
Пандемия коронавируса вызвала рост безработицы в Баренцевом регионе
Главы территорий, входящих в Баренцев Евро-Арктический регион, на II международной онлайн-сессии "Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса" отметили, РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T17:42
2020-10-14T17:42
мурманская область
вестерботтен (губерния)
андрей чибис
норвегия
мурманская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155817/84/1558178483_0:0:1500:844_1400x0_80_0_0_d390ff1c5aedd83973346bc33ba38497.jpg
<strong>МУРМАНСК, 14 окт – РИА Новости.</strong> Главы территорий, входящих в Баренцев Евро-Арктический регион, на II международной онлайн-сессии "Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса" отметили, что одной из проблем, вызванных пандемией, стал рост безработицы до 10-18%.Вторая международная онлайн-сессия "Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса" проводилась по инициативе губернатора Мурманской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_CHibis/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Чибиса</a>. Ключевой темой обсуждения стала ситуация с распространением Covid-19, специфика борьбы с коронавирусом, меры по снижению экономических и социальных последствий пандемии в макрорегионе.Говоря о ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Murmanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Мурманской области</a>, он отметил, что властям регион удалось сбить темпы роста, а ключевой задачей стало не уронить экономику. По его словам, больше всего от пандемии пострадал малый и средний бизнес и сфера туризма. Для них был выработан пакет беспрецедентных мер поддержки.Губернатор норвежских провинций Трумс и <a href="http://ria.ru/location_Finnmark/" target="_blank" data-auto="true">Финнмарк</a> Элизабет Вик Аспакер рассказала, что в <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> после летнего затишья вновь начался рост инфицированных. До лета был период локдауна, потом были введены строгие правила, ограничения были заменены рекомендациями. Локальные вспышки купируются местными мерами.Как отметил губернатор финской провинции Северная Остроботния Паули Харью, вирус привел к значительному росту числа безработных. "До пандемии у нас уровень был около 10%, потом до 18%, сейчас 13-15%, большая часть мер принимаются на национальном уровне. Наиболее серьезная ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Helsinki/" target="_blank" data-auto="true">Хельсинки</a> и в Лапландии", - сказал Харью.Заместитель губернатора шведской провинции <a href="http://ria.ru/location_Vsterbotten_County/" target="_blank" data-auto="true">Вестерботтен</a> Ларс Лустиг также сообщил о росте безработицы. "Она составляет более 10%, меры поддержки действуют, но полностью мы не восстановимся как минимум до 2023 года", - отметил замгубернатора.
https://ria.ru/20201014/investitsii-1579711654.html
https://ria.ru/20201012/otravlenie-1579444038.html
вестерботтен (губерния)
норвегия
мурманская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155817/84/1558178483_188:0:1313:844_1400x0_80_0_0_cde2e4c8cc0fb142b94816e8fe588582.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вестерботтен (губерния), андрей чибис, норвегия, мурманская область, общество

Пандемия коронавируса вызвала рост безработицы в Баренцевом регионе

17:42 14.10.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛьвовПроспект Ленина в Мурманске
Проспект Ленина в Мурманске - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Павел Львов
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 14 окт – РИА Новости. Главы территорий, входящих в Баренцев Евро-Арктический регион, на II международной онлайн-сессии "Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса" отметили, что одной из проблем, вызванных пандемией, стал рост безработицы до 10-18%.
Вторая международная онлайн-сессия "Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса" проводилась по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Ключевой темой обсуждения стала ситуация с распространением Covid-19, специфика борьбы с коронавирусом, меры по снижению экономических и социальных последствий пандемии в макрорегионе.
"Наша инициатива по анализу ситуации у нас в БЕАР активно развивается. Мы активно следим за тем, что происходит в мире и у наших соседей. После первой сессии происходило взаимодействие между ответственными коллегами, что позволяло анализировать опыт и действия наших коллег. Для нас это важно с учетом схожих климатических и социально-экономических условий", - сказал Чибис, открывая конференцию.
Говоря о ситуации в Мурманской области, он отметил, что властям регион удалось сбить темпы роста, а ключевой задачей стало не уронить экономику. По его словам, больше всего от пандемии пострадал малый и средний бизнес и сфера туризма. Для них был выработан пакет беспрецедентных мер поддержки.
Вид на город Мурманск - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 10:38Мурманская область
В Мурманской области объем инвестиций вырос на 8,4%
"Важной стала борьба за рабочие места для людей, многие оказались на улице, мы ввели общественные временные работы, где власти муниципалитетов тем, кто работал на благоустройстве территории, наведении порядка давали гибкий график. Более 8 тысяч человек воспользовались этим гибким графиком", - отметил Чибис.
Губернатор норвежских провинций Трумс и Финнмарк Элизабет Вик Аспакер рассказала, что в Норвегии после летнего затишья вновь начался рост инфицированных. До лета был период локдауна, потом были введены строгие правила, ограничения были заменены рекомендациями. Локальные вспышки купируются местными мерами.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 16:47
В Мурманской области возбудили дело после отравления 53 человек в школе
Как отметил губернатор финской провинции Северная Остроботния Паули Харью, вирус привел к значительному росту числа безработных. "До пандемии у нас уровень был около 10%, потом до 18%, сейчас 13-15%, большая часть мер принимаются на национальном уровне. Наиболее серьезная ситуация в Хельсинки и в Лапландии", - сказал Харью.
Заместитель губернатора шведской провинции Вестерботтен Ларс Лустиг также сообщил о росте безработицы. "Она составляет более 10%, меры поддержки действуют, но полностью мы не восстановимся как минимум до 2023 года", - отметил замгубернатора.
 
Обсудить0
Мурманская областьВестерботтен (губерния)Андрей ЧибисНорвегияМурманская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Раскрыты детали допроса актера Конкина после гибели дочери
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
22:18В московском торговом центре обрушился потолок
22:18Власти Подмосковья опровергли данные о школьных каникулах из-за COVID-19
Лента новостейМолния