Пандемия коронавируса вызвала рост безработицы в Баренцевом регионе
МУРМАНСК, 14 окт – РИА Новости. Главы территорий, входящих в Баренцев Евро-Арктический регион, на II международной онлайн-сессии "Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса" отметили, что одной из проблем, вызванных пандемией, стал рост безработицы до 10-18%.
Вторая международная онлайн-сессия "Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса" проводилась по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Ключевой темой обсуждения стала ситуация с распространением Covid-19, специфика борьбы с коронавирусом, меры по снижению экономических и социальных последствий пандемии в макрорегионе.
"Наша инициатива по анализу ситуации у нас в БЕАР активно развивается. Мы активно следим за тем, что происходит в мире и у наших соседей. После первой сессии происходило взаимодействие между ответственными коллегами, что позволяло анализировать опыт и действия наших коллег. Для нас это важно с учетом схожих климатических и социально-экономических условий", - сказал Чибис, открывая конференцию.
Говоря о ситуации в Мурманской области, он отметил, что властям регион удалось сбить темпы роста, а ключевой задачей стало не уронить экономику. По его словам, больше всего от пандемии пострадал малый и средний бизнес и сфера туризма. Для них был выработан пакет беспрецедентных мер поддержки.
"Важной стала борьба за рабочие места для людей, многие оказались на улице, мы ввели общественные временные работы, где власти муниципалитетов тем, кто работал на благоустройстве территории, наведении порядка давали гибкий график. Более 8 тысяч человек воспользовались этим гибким графиком", - отметил Чибис.
Губернатор норвежских провинций Трумс и Финнмарк Элизабет Вик Аспакер рассказала, что в Норвегии после летнего затишья вновь начался рост инфицированных. До лета был период локдауна, потом были введены строгие правила, ограничения были заменены рекомендациями. Локальные вспышки купируются местными мерами.
Как отметил губернатор финской провинции Северная Остроботния Паули Харью, вирус привел к значительному росту числа безработных. "До пандемии у нас уровень был около 10%, потом до 18%, сейчас 13-15%, большая часть мер принимаются на национальном уровне. Наиболее серьезная ситуация в Хельсинки и в Лапландии", - сказал Харью.
Заместитель губернатора шведской провинции Вестерботтен Ларс Лустиг также сообщил о росте безработицы. "Она составляет более 10%, меры поддержки действуют, но полностью мы не восстановимся как минимум до 2023 года", - отметил замгубернатора.