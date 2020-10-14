https://ria.ru/20201014/pandemiya-1579695845.html

Эксперт рассказал, чем заменить рукопожатия во время пандемии

Рукопожатия оставались традиционным способом приветствия в Европе на протяжении сотен лет, из-за чего многие люди до сих пор протягивают руку, забывая о... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T09:09

2020-10-14T09:09

2020-10-14T09:09

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

жан табак

европа

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 14 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Рукопожатия оставались традиционным способом приветствия в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> на протяжении сотен лет, из-за чего многие люди до сих пор протягивают руку, забывая о пандемии коронавируса. О том, как вежливо уклониться от рукопожатия и чем можно заменить традиционный способ приветствия, корреспонденту РИА Новости рассказал исполнительный директор консалтинговой компании по вопросам этикета и протокола The English Manner, автор тренингов и книг по соответствующей тематике Уильям Хэнсон."Конечно, пожимать руку для нас естественно, поскольку мы так здороваемся на протяжении последних 500-600 лет. Так что самое лучшее тут – инициативный подход. Увидев вас, я встану, сложу руки или приложу руку к сердцу, это вариант арабского приветствия. Таким образом я, находясь на расстоянии нескольких метров от вас, даю понять, что мы не будем целоваться, не будем обниматься, не будем пожимать руки, но я все равно с вами здороваюсь и выражаю свою радость от встречи", - пояснил Хэнсон.Такого рода приветствие равным образом уместно и по отношению к мужчинам, и по отношению к женщинам, добавил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201012/volna-1579396208.html

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европа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, жан табак, европа, в мире