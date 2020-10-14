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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201014/pandemiya-1579695845.html
Эксперт рассказал, чем заменить рукопожатия во время пандемии
Рукопожатия оставались традиционным способом приветствия в Европе на протяжении сотен лет, из-за чего многие люди до сих пор протягивают руку, забывая о... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T09:09
2020-10-14T09:09
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
жан табак
европа
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 14 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Рукопожатия оставались традиционным способом приветствия в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> на протяжении сотен лет, из-за чего многие люди до сих пор протягивают руку, забывая о пандемии коронавируса. О том, как вежливо уклониться от рукопожатия и чем можно заменить традиционный способ приветствия, корреспонденту РИА Новости рассказал исполнительный директор консалтинговой компании по вопросам этикета и протокола The English Manner, автор тренингов и книг по соответствующей тематике Уильям Хэнсон."Конечно, пожимать руку для нас естественно, поскольку мы так здороваемся на протяжении последних 500-600 лет. Так что самое лучшее тут – инициативный подход. Увидев вас, я встану, сложу руки или приложу руку к сердцу, это вариант арабского приветствия. Таким образом я, находясь на расстоянии нескольких метров от вас, даю понять, что мы не будем целоваться, не будем обниматься, не будем пожимать руки, но я все равно с вами здороваюсь и выражаю свою радость от встречи", - пояснил Хэнсон.Такого рода приветствие равным образом уместно и по отношению к мужчинам, и по отношению к женщинам, добавил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201012/volna-1579396208.html
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коронавирус covid-19, жан табак, европа, в мире

Эксперт рассказал, чем заменить рукопожатия во время пандемии

09:09 14.10.2020
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковРукопожатие
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 14 окт – РИА Новости, Мария Табак. Рукопожатия оставались традиционным способом приветствия в Европе на протяжении сотен лет, из-за чего многие люди до сих пор протягивают руку, забывая о пандемии коронавируса. О том, как вежливо уклониться от рукопожатия и чем можно заменить традиционный способ приветствия, корреспонденту РИА Новости рассказал исполнительный директор консалтинговой компании по вопросам этикета и протокола The English Manner, автор тренингов и книг по соответствующей тематике Уильям Хэнсон.
"Конечно, пожимать руку для нас естественно, поскольку мы так здороваемся на протяжении последних 500-600 лет. Так что самое лучшее тут – инициативный подход. Увидев вас, я встану, сложу руки или приложу руку к сердцу, это вариант арабского приветствия. Таким образом я, находясь на расстоянии нескольких метров от вас, даю понять, что мы не будем целоваться, не будем обниматься, не будем пожимать руки, но я все равно с вами здороваюсь и выражаю свою радость от встречи", - пояснил Хэнсон.
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12 октября, 13:08Распространение нового коронавируса
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Такого рода приветствие равным образом уместно и по отношению к мужчинам, и по отношению к женщинам, добавил он.
"Если же ошиблись вы и машинально протянули руку, то просто извинитесь, пошутите. В Британии у нас принято исправлять ошибки, обратив их в шутку", - сказал Хэнсон.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жан ТабакЕвропаВ мире
 
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