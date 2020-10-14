https://ria.ru/20201014/otzhimaniya-1579714549.html

Отец заставил дочь отжиматься до тошноты из-за опоздания домой

Прокуратура и полиция в городе Вольске Саратовской области проводят проверки после того, как задержавшейся на прогулке 15-летней школьнице, которую дома в... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T10:50

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2020-10-14T15:11

саратовская область

вольск

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 14 окт — РИА Новости.</strong> Прокуратура и полиция в городе <a href="http://ria.ru/location_Volsk/" target="_blank" data-auto="true">Вольске</a> Саратовской области проводят проверки после того, как задержавшейся на прогулке 15-летней школьнице, которую дома в воспитательных целях заставили отжиматься, потребовалась медицинская помощь, сообщили в этих ведомствах.Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах, по предварительным данным, девочка отжималась до тех пор, пока ее не стало тошнить.Прокуратура региона по факту обращения девочки за медицинской помощью начала проверку, в ходе которой будут установлены условия жизни и воспитания ребенка, дана оценка действиям родителей и должностных лиц органов системы профилактики, добавили в ведомстве.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД, межмуниципальный отдел МВД России "Вольский" также проводит проверку. "Семья девочки характеризуется положительно, на профилактическом учете не состоит", — пояснила собеседница агентства.Следователи проводят проверку по факту истязания 15-летней девушки в городе Вольске Саратовской области, которую дома пьяный отец заставил отжиматься, пока ей не стало плохо, сообщило региональное управление СК России.Следователи установят все обстоятельства инцидента, проанализируют условия жизни и воспитания ребенка в семье, качество профилактической работы органов системы профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК России.

https://ria.ru/20190706/1556255679.html

https://ria.ru/20200912/rebenok-1577116473.html

Комарик Кровопийца Отец садист. 46

Chin Chin В чем садизм? Если она так долго отжималась, что аж от этого стошнило - значит она довольно сильная, видимо занимается спортом. В чем садизм? Это физические упражнения не более того. А если она не сильная, то она отжималась не долго и если её начало тошнить, то это вопрос к врачам - что с ней. И родители правильно сделали, что сразу отвезли её в больницу. От отжиманий просто так не стошнит, тут проблемы со здоровьем. 40

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саратовская область

вольск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, вольск, происшествия