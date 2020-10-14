Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201014/otzhimaniya-1579714549.html
Отец заставил дочь отжиматься до тошноты из-за опоздания домой
Прокуратура и полиция в городе Вольске Саратовской области проводят проверки после того, как задержавшейся на прогулке 15-летней школьнице, которую дома в... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T10:50
2020-10-14T15:11
саратовская область
вольск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_0:317:3076:2047_1400x0_80_0_0_e23aa430c3e5f0ce5a3c0dd7a6429baf.jpg
<strong>САРАТОВ, 14 окт — РИА Новости.</strong> Прокуратура и полиция в городе <a href="http://ria.ru/location_Volsk/" target="_blank" data-auto="true">Вольске</a> Саратовской области проводят проверки после того, как задержавшейся на прогулке 15-летней школьнице, которую дома в воспитательных целях заставили отжиматься, потребовалась медицинская помощь, сообщили в этих ведомствах.Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах, по предварительным данным, девочка отжималась до тех пор, пока ее не стало тошнить.Прокуратура региона по факту обращения девочки за медицинской помощью начала проверку, в ходе которой будут установлены условия жизни и воспитания ребенка, дана оценка действиям родителей и должностных лиц органов системы профилактики, добавили в ведомстве.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД, межмуниципальный отдел МВД России "Вольский" также проводит проверку. "Семья девочки характеризуется положительно, на профилактическом учете не состоит", — пояснила собеседница агентства.Следователи проводят проверку по факту истязания 15-летней девушки в городе Вольске Саратовской области, которую дома пьяный отец заставил отжиматься, пока ей не стало плохо, сообщило региональное управление СК России.Следователи установят все обстоятельства инцидента, проанализируют условия жизни и воспитания ребенка в семье, качество профилактической работы органов системы профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК России.
https://ria.ru/20190706/1556255679.html
https://ria.ru/20200912/rebenok-1577116473.html
Отец садист.
46
В чем садизм? Если она так долго отжималась, что аж от этого стошнило - значит она довольно сильная, видимо занимается спортом. В чем садизм? Это физические упражнения не более того. А если она не сильная, то она отжималась не долго и если её начало тошнить, то это вопрос к врачам - что с ней. И родители правильно сделали, что сразу отвезли её в больницу. От отжиманий просто так не стошнит, тут проблемы со здоровьем.
40
38
саратовская область
вольск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_c6b2cd7b48c6ca3ac82afd613197113c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саратовская область, вольск, происшествия

Отец заставил дочь отжиматься до тошноты из-за опоздания домой

10:50 14.10.2020 (обновлено: 15:11 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 14 окт — РИА Новости. Прокуратура и полиция в городе Вольске Саратовской области проводят проверки после того, как задержавшейся на прогулке 15-летней школьнице, которую дома в воспитательных целях заставили отжиматься, потребовалась медицинская помощь, сообщили в этих ведомствах.

"По предварительной информации, 1 октября 15-летняя девушка вернулась домой с прогулки в дневное время, но позже установленного времени, в связи с чем ее отец в воспитательных целях заставил отжиматься от пола. В какой-то момент подростку стало плохо, родители доставили ее в районную больницу города Вольска. По результатам осмотра врача оснований для госпитализации несовершеннолетней не имелось", — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Девочка Аиша из Ингушетии после операции - РИА Новости, 1920, 06.07.2019
6 июля 2019, 08:00
Ингушетию потрясла история о диких издевательствах над ребенком
Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах, по предварительным данным, девочка отжималась до тех пор, пока ее не стало тошнить.
Прокуратура региона по факту обращения девочки за медицинской помощью начала проверку, в ходе которой будут установлены условия жизни и воспитания ребенка, дана оценка действиям родителей и должностных лиц органов системы профилактики, добавили в ведомстве.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД, межмуниципальный отдел МВД России "Вольский" также проводит проверку. "Семья девочки характеризуется положительно, на профилактическом учете не состоит", — пояснила собеседница агентства.
Следователи проводят проверку по факту истязания 15-летней девушки в городе Вольске Саратовской области, которую дома пьяный отец заставил отжиматься, пока ей не стало плохо, сообщило региональное управление СК России.
Ребенок, над которым издевались в Омске - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 08:00
В Омской области расследуют дикую историю об издевательствах над ребенком

"Проводится доследственная проверка по факту истязания 15-летней девочки в Вольске. По предварительным данным, 1 октября 2020 года житель города Вольска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заставил свою 15-летнюю дочь отжиматься от пола, при этом кричал на ребенка. Вследствие стресса и физической нагрузки девочке стало плохо. Ее доставили в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.

Следователи установят все обстоятельства инцидента, проанализируют условия жизни и воспитания ребенка в семье, качество профилактической работы органов системы профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК России.
 
Обсудить38
Саратовская областьВольскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01Раскрыты детали допроса актера Конкина после гибели дочери
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
22:18В московском торговом центре обрушился потолок
22:18Власти Подмосковья опровергли данные о школьных каникулах из-за COVID-19
Лента новостейМолния