https://ria.ru/20201014/otstavka-1579828385.html

В Бишкеке опровергли заявление об отставке президента в течение трех дней

Пресс-служба президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в среду опровергла заявления о его отставке в течение трех дней. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T18:31

2020-10-14T18:31

2020-10-14T18:40

садыр жапаров

кубатбек боронов

бишкек

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-служба президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a> в среду опровергла заявления о его отставке в течение трех дней.По ее словам, в ходе переговоров с президентом в среду Жапаров также озвучил, что "уже прошло 10 дней"."В этой связи заявляем, что ни в одном заявлении президента Жээнбекова и сообщениях пресс-службы главы государства не было указано конкретной даты и дня уходя с должности", - подчеркнула пресс-секретарь.Она напомнила заявление президента 9 октября: "Нам нужно как можно быстрее вернуть страну в правовое русло. Готов уйти с поста президента Кыргызской Республики после того, как страна встанет на путь законности".В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, кубатбек боронов, бишкек, сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире