Останки пилота Ил-2, погибшего в войну, перезахоронили под Самарой
12:46 14.10.2020 (обновлено: 20:46 04.12.2020)
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкЦеремония перезахоронения на мемориале Сопка Героев останков 11 советских летчиков, обнаруженных поисковиками,
САМАРА, 14 окт - РИА Новости. Останки пилота штурмовика Ил-2, погибшего во время Великой Отечественной войны, перезахоронили в Самарской области, сообщает в среду пресс-служба Центрального военного округа.
"В Самарской области с почестями перезахоронили останки пилота Ил-2 618-го штурмового авиационного полка младшего лейтенанта Тухватуллина Габдуллы Ашрафовича, погибшего в Великую Отечественную войну при возвращении с боевого задания", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, церемония с отданием воинских почестей и оружейным салютом прошла на кладбище в поселке Сукаевка. В ней приняли участие руководство Самарской области, военный комиссар района Андрей Малышев, военнослужащие ЦВО, родственники красноармейца, юнармейцы, жители Сукаевки.
Останки самолета Ил-2 были обнаружены поисковиками в Краснодарском крае в районе урочища Медвежья щель на горе Рябкова. Были идентифицированы останки пилота – младшего лейтенанта Габдуллы Тухватуллина.
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