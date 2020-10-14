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Останки пилота Ил-2, погибшего в войну, перезахоронили под Самарой
Останки пилота Ил-2, погибшего в войну, перезахоронили под Самарой
Останки пилота штурмовика Ил-2, погибшего во время Великой Отечественной войны, перезахоронили в Самарской области, сообщает в среду пресс-служба Центрального... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:46
2020-12-04T20:46
ил-2
центральный военный округ
самарская область
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САМАРА, 14 окт - РИА Новости. Останки пилота штурмовика Ил-2, погибшего во время Великой Отечественной войны, перезахоронили в Самарской области, сообщает в среду пресс-служба Центрального военного округа. "В Самарской области с почестями перезахоронили останки пилота Ил-2 618-го штурмового авиационного полка младшего лейтенанта Тухватуллина Габдуллы Ашрафовича, погибшего в Великую Отечественную войну при возвращении с боевого задания", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, церемония с отданием воинских почестей и оружейным салютом прошла на кладбище в поселке Сукаевка. В ней приняли участие руководство Самарской области, военный комиссар района Андрей Малышев, военнослужащие ЦВО, родственники красноармейца, юнармейцы, жители Сукаевки. Останки самолета Ил-2 были обнаружены поисковиками в Краснодарском крае в районе урочища Медвежья щель на горе Рябкова. Были идентифицированы останки пилота – младшего лейтенанта Габдуллы Тухватуллина.
https://ria.ru/20200928/samara-1577910149.html
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ил-2, центральный военный округ, самарская область

Останки пилота Ил-2, погибшего в войну, перезахоронили под Самарой

12:46 14.10.2020 (обновлено: 20:46 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкЦеремония перезахоронения на мемориале Сопка Героев останков 11 советских летчиков, обнаруженных поисковиками,
Церемония перезахоронения на мемориале Сопка Героев останков 11 советских летчиков, обнаруженных поисковиками, - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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САМАРА, 14 окт - РИА Новости. Останки пилота штурмовика Ил-2, погибшего во время Великой Отечественной войны, перезахоронили в Самарской области, сообщает в среду пресс-служба Центрального военного округа.
"В Самарской области с почестями перезахоронили останки пилота Ил-2 618-го штурмового авиационного полка младшего лейтенанта Тухватуллина Габдуллы Ашрафовича, погибшего в Великую Отечественную войну при возвращении с боевого задания", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, церемония с отданием воинских почестей и оружейным салютом прошла на кладбище в поселке Сукаевка. В ней приняли участие руководство Самарской области, военный комиссар района Андрей Малышев, военнослужащие ЦВО, родственники красноармейца, юнармейцы, жители Сукаевки.
Останки самолета Ил-2 были обнаружены поисковиками в Краснодарском крае в районе урочища Медвежья щель на горе Рябкова. Были идентифицированы останки пилота – младшего лейтенанта Габдуллы Тухватуллина.
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Ил-2Центральный военный округСамарская область
 
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