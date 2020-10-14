https://ria.ru/20201014/oppozitsiya-1579693019.html
Тихановская получила премию организации, признанной нежелательной в РФ
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, оппозиционер Мария Колесникова, жена экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало Вероника и РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T08:40
2020-10-14T08:40
2020-10-14T08:40
протесты в белоруссии
мария колесникова
светлана тихановская
майк помпео
международный республиканский институт
гонконг
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Бывший кандидат в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, оппозиционер <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a>, жена экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало Вероника и народ Белоруссии получили премию <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_respublikanskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">Международного республиканского института</a>, признанного нежелательным в РФ.Помимо них, премию получили госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>, представители протестного движения Гонконга и музыкант и член парламента Уганды Боби Уайн.Генпрокуратура в 2016 году признала нежелательной в РФ деятельность Международного республиканского института, так как эта организация представляет угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html
Людмила Комиссаренко (Никишина)
Премию получила? Теперь отдай госпредприятию 15000 евро, которыми тебя сопроводили в Литву.
91
Юрий Кононов
сейчас бы в КРОКОДИЛЕ на первой полосе была!
85
27
гонконг
белоруссия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария колесникова, светлана тихановская, майк помпео, международный республиканский институт, гонконг, белоруссия, сша, в мире