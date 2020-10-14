https://ria.ru/20201014/oppozitsiya-1579693019.html

Тихановская получила премию организации, признанной нежелательной в РФ

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, оппозиционер Мария Колесникова, жена экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало Вероника и РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T08:40

2020-10-14T08:40

2020-10-14T08:40

протесты в белоруссии

мария колесникова

светлана тихановская

майк помпео

международный республиканский институт

гонконг

белоруссия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575931111_0:251:3101:1995_1400x0_80_0_0_8f08677349dd0e7540122ef92b6eccc0.jpg

<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Бывший кандидат в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, оппозиционер <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a>, жена экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало Вероника и народ Белоруссии получили премию <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_respublikanskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">Международного республиканского института</a>, признанного нежелательным в РФ.Помимо них, премию получили госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>, представители протестного движения Гонконга и музыкант и член парламента Уганды Боби Уайн.Генпрокуратура в 2016 году признала нежелательной в РФ деятельность Международного республиканского института, так как эта организация представляет угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html

Людмила Комиссаренко (Никишина) Премию получила? Теперь отдай госпредприятию 15000 евро, которыми тебя сопроводили в Литву. 91

Юрий Кононов сейчас бы в КРОКОДИЛЕ на первой полосе была! 85

27

гонконг

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, светлана тихановская, майк помпео, международный республиканский институт, гонконг, белоруссия, сша, в мире