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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201014/oppozitsiya-1579693019.html
Тихановская получила премию организации, признанной нежелательной в РФ
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, оппозиционер Мария Колесникова, жена экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало Вероника и РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T08:40
2020-10-14T08:40
протесты в белоруссии
мария колесникова
светлана тихановская
майк помпео
международный республиканский институт
гонконг
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Бывший кандидат в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, оппозиционер <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a>, жена экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало Вероника и народ Белоруссии получили премию <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnyjj_respublikanskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">Международного республиканского института</a>, признанного нежелательным в РФ.Помимо них, премию получили госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>, представители протестного движения Гонконга и музыкант и член парламента Уганды Боби Уайн.Генпрокуратура в 2016 году признала нежелательной в РФ деятельность Международного республиканского института, так как эта организация представляет угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html
Премию получила? Теперь отдай госпредприятию 15000 евро, которыми тебя сопроводили в Литву.
91
сейчас бы в КРОКОДИЛЕ на первой полосе была!
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гонконг
белоруссия
сша
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мария колесникова, светлана тихановская, майк помпео, международный республиканский институт, гонконг, белоруссия, сша, в мире

Тихановская получила премию организации, признанной нежелательной в РФ

08:40 14.10.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк Светлана Тихановская
 Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, оппозиционер Мария Колесникова, жена экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало Вероника и народ Белоруссии получили премию Международного республиканского института, признанного нежелательным в РФ.

"Международный республиканский институт горд вручить Премию свободы 2020 Тихановской, Колесниковой, Цепкало и народу Белоруссии", - говорится в сообщении института в Twitter.

Помимо них, премию получили госсекретарь США Майк Помпео, представители протестного движения Гонконга и музыкант и член парламента Уганды Боби Уайн.
Генпрокуратура в 2016 году признала нежелательной в РФ деятельность Международного республиканского института, так как эта организация представляет угрозу основам конституционного строя России и безопасности государства.
Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаСветлана ТихановскаяМайк ПомпеоМеждународный республиканский институтГонконгБелоруссияСШАВ мире
 
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