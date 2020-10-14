https://ria.ru/20201014/operatsiya-1579770098.html

Женщине отрежут 13 килограммов кожи после похудения на 102 килограмма

Учительница из лондонского боро Бромли Сью Драмми сбросила 102 килограмма и сейчас собирает деньги на удаление 13 килограмм обвисшей кожи, сообщает газета Daily РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T14:50

2020-10-14T14:50

2020-10-14T14:50

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Учительница из лондонского боро Бромли Сью Драмми сбросила 102 килограмма и сейчас собирает деньги на удаление 13 килограмм обвисшей кожи, сообщает газета <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8830251/Size-34-teacher-lost-16st-crowdfunding-10k-operation-remove-28lbs-excess-skin.html" target="_blank">Daily Mail</a>.38-летняя мать троих детей не следила за своим питанием, ела пасту, фастфуд и снеки, а также часто выпивала. В результате ее вес достиг 172 килограммов. При этом, по словам женщины, проблем со здоровьем у нее не было.К <a href="https://ria.ru/keyword_pokhudenie" target="_blank">похудению</a> ее подтолкнул неловкий момент в ресторане.— Управляющий попытался заменить мне стул, утверждая, что я слишком жирная для обычного стула, — поделилась британка в интервью.После случившегося учительница присоединилась к программе похудения, начала бегать, и вес стал снижаться. Затем она сделала операцию по уменьшению желудка.Сейчас Драмми регулярно занимается спортом и придерживается низкоуглеводной <a href="https://ria.ru/diets2" target="_blank">диеты</a>. Ее вес составляет 70 килограмм, 13 из которых – обвисшая кожа. На ее удаление женщина собирает 10 тысяч фунтов стерлингов (около 1 миллиона рублей) на краудфандинговом сервисе. Операция запланирована на октябрь 2021 года.

https://ria.ru/20200811/1575588760.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество