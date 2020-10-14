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РИА Наука
https://ria.ru/20201014/oneplus-1579829058.html
Новый OnePlus 8T получил 120-герцовый дисплей и "неубиваемый" аккумулятор
Компания OnePlus сегодня анонсировала обновление флагманской модели, получившей название 8T. Презентация новинки велась в прямом эфире на YouTube-канале... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T18:35
2020-10-14T18:35
риа наука
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Компания OnePlus сегодня анонсировала обновление флагманской модели, получившей название 8T. Презентация новинки велась в прямом эфире на YouTube-канале производителя.Дисплей диагональю 6,55 дюймов получил одно важное нововведение — теперь матрица способна обновлять картинку на частоте в 120 герц. В остальном Fluid AMOLED похож на экран предшественника: разрешение FullHD+, врезанная в дисплей 16-Мп фронтальная камера и максимальная яркость в 1100 нит.Аппаратная платформа осталась прежней, смартфон работает на Snapdragon 865 (не Plus). Оперативной памяти в OnePlus 8T может быть 8 или 12 ГБ, а постоянной без расширения — 128 или 256 ГБ. Разумеется, смартфон поддерживает 5G.Фотографические возможности остались на прежнем уровне. Например, здесь так и не появился телевик для оптического зума. Фотомодуль состоит из четырех сенсоров: 48-Мп основной IMX586 и оптической стабилизацией; 16-Мп сверхширокоугольный; 5-Мп макромодуль и 2-Мп монохромный датчик. В OnePlus обещают, что новинка может лучше снимать ночное видео, благодаря алгоритмам обработки картинки.Зато в телефоне увеличили емкость встроенного аккумулятора до 4500 мАч. Вместе с ним работает быстрая зарядка на 65 ватт. Но, пожалуй, главное, что батарейка OnePlus 8T получила хороший ресурс — даже после 800 циклов заряда-разряда она сможет показать 80 процентов емкости от номинала.Предзаказ смартфона на американском рынке стартовал сегодня, а в широкую продажу он попадет 23 октября. В <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> трубку начнут продавать на три дня раньше. Версия 8/128 ГБ обойдется в 600 евро (примерно 55 000 рублей по текущему курсу), а 12/256 ГБ — 700 евро.
https://ria.ru/20201009/oneplus-1579080527.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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60
qualcomm, google android, гаджеты, технологии

Новый OnePlus 8T получил 120-герцовый дисплей и "неубиваемый" аккумулятор

18:35 14.10.2020
 
© OnePlusOnePlus 8T
OnePlus 8T - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© OnePlus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Компания OnePlus сегодня анонсировала обновление флагманской модели, получившей название 8T. Презентация новинки велась в прямом эфире на YouTube-канале производителя.
Дисплей диагональю 6,55 дюймов получил одно важное нововведение — теперь матрица способна обновлять картинку на частоте в 120 герц. В остальном Fluid AMOLED похож на экран предшественника: разрешение FullHD+, врезанная в дисплей 16-Мп фронтальная камера и максимальная яркость в 1100 нит.
OnePlus 8T - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 17:45РИА Наука
Дизайн смартфона OnePlus 8T полностью рассекречен до премьеры
Аппаратная платформа осталась прежней, смартфон работает на Snapdragon 865 (не Plus). Оперативной памяти в OnePlus 8T может быть 8 или 12 ГБ, а постоянной без расширения — 128 или 256 ГБ. Разумеется, смартфон поддерживает 5G.
Фотографические возможности остались на прежнем уровне. Например, здесь так и не появился телевик для оптического зума. Фотомодуль состоит из четырех сенсоров: 48-Мп основной IMX586 и оптической стабилизацией; 16-Мп сверхширокоугольный; 5-Мп макромодуль и 2-Мп монохромный датчик. В OnePlus обещают, что новинка может лучше снимать ночное видео, благодаря алгоритмам обработки картинки.
Зато в телефоне увеличили емкость встроенного аккумулятора до 4500 мАч. Вместе с ним работает быстрая зарядка на 65 ватт. Но, пожалуй, главное, что батарейка OnePlus 8T получила хороший ресурс — даже после 800 циклов заряда-разряда она сможет показать 80 процентов емкости от номинала.
Предзаказ смартфона на американском рынке стартовал сегодня, а в широкую продажу он попадет 23 октября. В Европе трубку начнут продавать на три дня раньше. Версия 8/128 ГБ обойдется в 600 евро (примерно 55 000 рублей по текущему курсу), а 12/256 ГБ — 700 евро.
 
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