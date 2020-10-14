https://ria.ru/20201014/oms-1580788668.html

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал проект о реформе ОМС

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о реформе обязательного медицинского страхования (ОМС). РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:46

2020-10-14T11:46

2020-10-21T11:47

обязательное медицинское страхование

омс

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости</strong>. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект о реформе обязательного медицинского страхования (ОМС).Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду.Как отметил глава комитета Госдумы Дмитрий Морозов, в законопроекте "речь идет о совершенствовании системы ОМС". По его мнению, самым важным моментом в инициативе является то, что субъекты РФ смогут направлять пациентов, в том числе, на оказание специализированной медицинской помощи, без оплаты. "Это огромное достижение", - сказал Морозов.Документ, в частности, предусматривает передачу Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) полномочий страховщиков организовывать медицинскую помощь, оказываемую федеральными медицинскими организациями. При этом, согласно нему, нормативы объемов предоставления специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой федеральными медорганизациями, а также нормативы финансовых затрат на единицу предоставления такой помощи будут устанавливаться правительством РФ в составе базовой программы ОМС.Также предлагается, чтобы объемы предоставления медицинской помощи распределялись между федеральными медицинскими организациями решением федерального органа исполнительной власти в устанавливаемом кабмином порядке с учетом мощностей таких организаций и объемов оказываемой медицинской помощи за счет иных источников финансирования.Законопроектом также предлагается вдвое уменьшить нормативный размер средств, предоставляемых территориальным фондом ОМС на ведение дела страховой медицинской организацией. Это, по мнению его авторов, позволит высвободить средства обязательного страхования в объеме до 6,8 миллиарда рублей к 2023 году, которые могут быть направлены на реализацию территориальных программ ОМС.Председатель ФОМС Елена Чернякова доложила на заседании о проекте бюджета фонда на трехлетний период. По ее словам, общий объем расходов бюджета ФОМС на 2021 год планируется в размере 2,55 триллиона рублей, на 2022 год – 2,66 триллиона рублей, на 2023 год - 2,8 триллиона рублей. Она также проинформировала, что в связи с ростом расходов медорганизаций в период пандемии, субъектам РФ уже выделено 42 миллиарда рублей на дополнительные расходы. "Также были установлены особенности реализации базовой программы ОМС и сегодня в счет выпадающих доходов в клиники поступило более 25 миллиардов рублей", - отметила она.

https://ria.ru/20200930/foms-1579538467.html

https://ria.ru/20200915/byudzhet-1579542011.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омс