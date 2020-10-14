https://ria.ru/20201014/ogranicheniya-1579794245.html

Голикова: в России не будут вводить дополнительные ограничения по COVID

Ситуация с коронавирусом в России и прохождение осенне-зимнего эпидемиологического сезона настораживают, но ситуация управляемая и не требует введения... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T16:03

2020-10-14T16:03

2020-10-14T16:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

татьяна голикова

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом в России и прохождение осенне-зимнего эпидемиологического сезона настораживают, но ситуация управляемая и не требует введения дополнительных ограничений, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> на совещании президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с членами кабмина.Вместе с тем, она вновь обратилась к регионам и гражданам, призвав соблюдать все требования безопасности.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, татьяна голикова, владимир путин, общество