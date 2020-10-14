Голикова: в России не будут вводить дополнительные ограничения по COVID
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры в медицинских масках выходят из вестибюля станции метро "Парк культуры" в Москве
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России и прохождение осенне-зимнего эпидемиологического сезона настораживают, но ситуация управляемая и не требует введения дополнительных ограничений, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.
"Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и, безусловно, осенне-зимний эпидемический период настораживают. Но проведенные весной мероприятия по подготовке, по тому, что сейчас уже появилось две российские вакцины, позволяют нам быть достаточно уверенными в проведении всех мероприятий сейчас. По нашему мнению, ситуация управляема и не требует введения ограничительных мер для экономики", - сказала Голикова.
Вместе с тем, она вновь обратилась к регионам и гражданам, призвав соблюдать все требования безопасности.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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