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В ОАЭ за сутки выявлено рекордное число новых случаев COVID-19
Число зараженных коронавирусом в ОАЭ растет быстрыми темпами, во вторник зафиксирован очередной рекорд суточного прироста числа заболевших, сообщили в... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T23:05
2020-10-14T23:22
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<strong>ДОХА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Число зараженных коронавирусом в ОАЭ растет быстрыми темпами, во вторник зафиксирован очередной рекорд суточного прироста числа заболевших, сообщили в министерстве здравоохранения и профилактики."За последние сутки был выявлен 1431 случай заболевания коронавирусом, что более чем на 100 человек больше, чем днем ранее. При этом 1652 человека выздоровели за минувший день, а общее число выздоровевших с начала пандемии — 101659. Более 110 тысяч переболели коронавирусом с начала эпидемии, умерли 450 человек", — отметили в ведомстве.Число инфицированных в ОАЭ стало резко расти в последние несколько недель после того, как на фоне снижения количества выявляемых случаев в июле страна фактически вернулась к нормальной жизни и разрешила приезжать туристам из разных стран.Власти ОАЭ из-за пандемии в марте ввели в стране жесткие ограничения на перемещения. Прекратили полеты из аэропортов страны, запретили свободно перемещаться между эмиратами, установили комендантский час в ночное время, днем были закрыты все общественные места, жителям разрешалось покидать дома только для посещения магазинов и аптек после уведомления полиции.
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, оаэ

В ОАЭ за сутки выявлено рекордное число новых случаев COVID-19

23:05 14.10.2020 (обновлено: 23:22 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Людмила ТитоваПляж в Абу-Даби, ОАЭ
Пляж в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Людмила Титова
Читать ria.ru в
ДОХА, 14 окт — РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в ОАЭ растет быстрыми темпами, во вторник зафиксирован очередной рекорд суточного прироста числа заболевших, сообщили в министерстве здравоохранения и профилактики.
"За последние сутки был выявлен 1431 случай заболевания коронавирусом, что более чем на 100 человек больше, чем днем ранее. При этом 1652 человека выздоровели за минувший день, а общее число выздоровевших с начала пандемии — 101659. Более 110 тысяч переболели коронавирусом с начала эпидемии, умерли 450 человек", — отметили в ведомстве.
Число инфицированных в ОАЭ стало резко расти в последние несколько недель после того, как на фоне снижения количества выявляемых случаев в июле страна фактически вернулась к нормальной жизни и разрешила приезжать туристам из разных стран.
Власти ОАЭ из-за пандемии в марте ввели в стране жесткие ограничения на перемещения. Прекратили полеты из аэропортов страны, запретили свободно перемещаться между эмиратами, установили комендантский час в ночное время, днем были закрыты все общественные места, жителям разрешалось покидать дома только для посещения магазинов и аптек после уведомления полиции.
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