Красноярские власти предложили изменить систему мониторинга в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
КРАСНОЯРСК, 14 окт - РИА Новости. Систему наблюдения в Норильском промышленном районе необходимо изменить для оперативного реагирования на экологические и промышленные нарушения, заявил на совместном заседании профильных комитетов СФ в Красноярске в среду председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин.
Делегация Совета Федерации посещает Норильск и Красноярск, знакомится с ходом очистных работ после экологической аварии.
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"Чтобы оперативно реагировать на факты нарушений природоохранного законодательства и законодательства в сфере промышленной безопасности, контролировать ход восстановительных работ после разлива топлива, предлагаем изменить федеральную систему наблюдения в Норильском промышленном районе, обеспечить круглогодичный мониторинг разовых и среднесуточных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, режимные наблюдения за загрязнением поверхностных вод, почвы, донных отложений", - сказал Лапшин.
Он также отметил, что компания "Норильский никель", как главный загрязнитель, должен в полном объеме обеспечить оснащение лабораторий и всей материальной базы системы мониторинга. Кроме того, он предложил расширять возможности региональных органов власти в части госнадзора.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.