https://ria.ru/20201014/norilsk-1579690688.html

Красноярские власти предложили изменить систему мониторинга в Норильске

Систему наблюдения в Норильском промышленном районе необходимо изменить для оперативного реагирования на экологические и промышленные нарушения, заявил на... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T07:58

2020-10-14T07:58

2020-10-14T07:58

разлив дизельного топлива в норильске

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

совет федерации рф

красноярский край

норильск

красноярск

общество

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<strong>КРАСНОЯРСК, 14 окт - РИА Новости.</strong> Систему наблюдения в Норильском промышленном районе необходимо изменить для оперативного реагирования на экологические и промышленные нарушения, заявил на совместном заседании профильных комитетов СФ в Красноярске в среду председатель правительства <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> Юрий Лапшин.Делегация Совета Федерации посещает <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильск</a> и Красноярск, знакомится с ходом очистных работ после экологической аварии.Он также отметил, что компания "Норильский никель", как главный загрязнитель, должен в полном объеме обеспечить оснащение лабораторий и всей материальной базы системы мониторинга. Кроме того, он предложил расширять возможности региональных органов власти в части госнадзора.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/nornikel-1578223364.html

https://ria.ru/20201014/versii-1579687421.html

красноярский край

норильск

красноярск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), совет федерации рф, красноярский край, норильск, красноярск, общество