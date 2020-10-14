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https://ria.ru/20201014/norilsk-1579690688.html
Красноярские власти предложили изменить систему мониторинга в Норильске
Систему наблюдения в Норильском промышленном районе необходимо изменить для оперативного реагирования на экологические и промышленные нарушения, заявил на... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T07:58
2020-10-14T07:58
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
совет федерации рф
красноярский край
норильск
красноярск
общество
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<strong>КРАСНОЯРСК, 14 окт - РИА Новости.</strong> Систему наблюдения в Норильском промышленном районе необходимо изменить для оперативного реагирования на экологические и промышленные нарушения, заявил на совместном заседании профильных комитетов СФ в Красноярске в среду председатель правительства <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярского края</a> Юрий Лапшин.Делегация Совета Федерации посещает <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильск</a> и Красноярск, знакомится с ходом очистных работ после экологической аварии.Он также отметил, что компания "Норильский никель", как главный загрязнитель, должен в полном объеме обеспечить оснащение лабораторий и всей материальной базы системы мониторинга. Кроме того, он предложил расширять возможности региональных органов власти в части госнадзора.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
https://radiosputnik.ria.ru/20201005/nornikel-1578223364.html
https://ria.ru/20201014/versii-1579687421.html
красноярский край
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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), совет федерации рф, красноярский край, норильск, красноярск, общество

Красноярские власти предложили изменить систему мониторинга в Норильске

07:58 14.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 14 окт - РИА Новости. Систему наблюдения в Норильском промышленном районе необходимо изменить для оперативного реагирования на экологические и промышленные нарушения, заявил на совместном заседании профильных комитетов СФ в Красноярске в среду председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин.
Делегация Совета Федерации посещает Норильск и Красноярск, знакомится с ходом очистных работ после экологической аварии.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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В "Норникеле" подсчитали ущерб от разлива топлива в Норильске
"Чтобы оперативно реагировать на факты нарушений природоохранного законодательства и законодательства в сфере промышленной безопасности, контролировать ход восстановительных работ после разлива топлива, предлагаем изменить федеральную систему наблюдения в Норильском промышленном районе, обеспечить круглогодичный мониторинг разовых и среднесуточных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, режимные наблюдения за загрязнением поверхностных вод, почвы, донных отложений", - сказал Лапшин.
Он также отметил, что компания "Норильский никель", как главный загрязнитель, должен в полном объеме обеспечить оснащение лабораторий и всей материальной базы системы мониторинга. Кроме того, он предложил расширять возможности региональных органов власти в части госнадзора.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. После того как Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Совет Федерации РФКрасноярский крайНорильскКрасноярскОбщество
 
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