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Врач назвала болезни, на которые указывают холодные ноги
Холодные ноги могут указывать на сосудистые и неврологические заболевания, заявила в беседе с Пятым каналом врач-невролог Ирина Ляскина. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T02:19
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медицина
ирина ляскина
россия
здоровье
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Холодные ноги могут указывать на сосудистые и неврологические заболевания, заявила в беседе с <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятым каналом</a> врач-невролог <a href="https://ria.ru/person_irina-lyaskina/" target="_blank">Ирина Ляскина</a>.Она советует пройти медицинское обследование, если этот недуг не связан с такими обстоятельствами, как купание в холодной воде или пребывание на морозе.Для профилактики специалист рекомендует подбирать правильную одежду и обувь. Также Ляскина призывает включить в рацион белковую пищу, мясо птицы, бобовые, увеличить потребление овощей и фруктов, применять поливитаминные комплексы в холодные периоды года.Болезнь Рейно — это приступообразное патологическое состояние мелких кровеносных сосудов, которое проявляется спазмом сосудов и нарушением артериального кровоснабжения конечностей, носа, подбородка, ушей. Полинейропатия — множественное поражение периферических нервов.
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медицина, ирина ляскина, россия, здоровье, общество

Врач назвала болезни, на которые указывают холодные ноги

02:19 14.10.2020 (обновлено: 09:25 14.10.2020)
 
© Depositphotos / fizkesЖенские ступни
Женские ступни - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Depositphotos / fizkes
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Холодные ноги могут указывать на сосудистые и неврологические заболевания, заявила в беседе с Пятым каналом врач-невролог Ирина Ляскина.
Она советует пройти медицинское обследование, если этот недуг не связан с такими обстоятельствами, как купание в холодной воде или пребывание на морозе.

"Симптом может быть проявлением таких заболеваний, как болезнь Рейно, полинейропатия различного происхождения: при сахарном диабете, чрезмерном употреблении алкоголя, хронической интоксикации тяжелыми металлами, сопутствующими заболеваниями печени и почек", — отметила Ляскина.

Для профилактики специалист рекомендует подбирать правильную одежду и обувь.

"Не носить тесную обувь, отказаться от покупки обуви из искусственных материалов. Также нужно тренировать сосуды: контрастный душ по утрам и теплая ванна с морской солью перед сном", — советует врач.

Также Ляскина призывает включить в рацион белковую пищу, мясо птицы, бобовые, увеличить потребление овощей и фруктов, применять поливитаминные комплексы в холодные периоды года.
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Болезнь Рейно — это приступообразное патологическое состояние мелких кровеносных сосудов, которое проявляется спазмом сосудов и нарушением артериального кровоснабжения конечностей, носа, подбородка, ушей. Полинейропатия — множественное поражение периферических нервов.
 
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МедицинаИрина ЛяскинаРоссияЗдоровьеОбщество
 
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