https://ria.ru/20201014/nogi-1579681304.html

Врач назвала болезни, на которые указывают холодные ноги

Холодные ноги могут указывать на сосудистые и неврологические заболевания, заявила в беседе с Пятым каналом врач-невролог Ирина Ляскина. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T02:19

2020-10-14T02:19

2020-10-14T09:25

медицина

ирина ляскина

россия

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Холодные ноги могут указывать на сосудистые и неврологические заболевания, заявила в беседе с <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятым каналом</a> врач-невролог <a href="https://ria.ru/person_irina-lyaskina/" target="_blank">Ирина Ляскина</a>.Она советует пройти медицинское обследование, если этот недуг не связан с такими обстоятельствами, как купание в холодной воде или пребывание на морозе.Для профилактики специалист рекомендует подбирать правильную одежду и обувь. Также Ляскина призывает включить в рацион белковую пищу, мясо птицы, бобовые, увеличить потребление овощей и фруктов, применять поливитаминные комплексы в холодные периоды года.Болезнь Рейно — это приступообразное патологическое состояние мелких кровеносных сосудов, которое проявляется спазмом сосудов и нарушением артериального кровоснабжения конечностей, носа, подбородка, ушей. Полинейропатия — множественное поражение периферических нервов.

https://ria.ru/20200801/1575246682.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медицина, ирина ляскина, россия, здоровье, общество