https://ria.ru/20201014/neft-1579754099.html
В Кремле оценили взаимодействие с Саудовской Аравией по рынку нефти
Взаимодействие Москвы и Эр-Рияда по стабилизации рынка нефти эффективно, остается на повестке контактов президента России Владимира Путина с королем и наследным РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T13:29
2020-10-14T13:29
2020-10-14T13:29
россия
цены на нефть
мухаммед бен сальман
дмитрий песков
владимир путин
саудовская аравия
москва
эр-рияд (город)
экономика
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Взаимодействие <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Riyadh/" target="_blank" data-auto="true">Эр-Рияда</a> по стабилизации рынка нефти эффективно, остается на повестке контактов президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с королем и наследным принцем <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a>, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Путин провел во вторник телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии <a href="http://ria.ru/person_Mukhammed_ben_Salman/" target="_blank" data-auto="true">Мухаммедом бен Сальманом</a> Аль Саудом, в ходе которого обсудили, в том числе, ситуацию на мировых рынках энергоносителей.
https://ria.ru/20201013/neft-1579511793.html
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саудовская аравия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, цены на нефть, мухаммед бен сальман, дмитрий песков, владимир путин, саудовская аравия, москва, эр-рияд (город), экономика