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https://ria.ru/20201014/neft-1579754099.html
В Кремле оценили взаимодействие с Саудовской Аравией по рынку нефти
Взаимодействие Москвы и Эр-Рияда по стабилизации рынка нефти эффективно, остается на повестке контактов президента России Владимира Путина с королем и наследным РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T13:29
2020-10-14T13:29
россия
цены на нефть
мухаммед бен сальман
дмитрий песков
владимир путин
саудовская аравия
москва
эр-рияд (город)
экономика
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Взаимодействие <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Riyadh/" target="_blank" data-auto="true">Эр-Рияда</a> по стабилизации рынка нефти эффективно, остается на повестке контактов президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с королем и наследным принцем <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a>, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Путин провел во вторник телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии <a href="http://ria.ru/person_Mukhammed_ben_Salman/" target="_blank" data-auto="true">Мухаммедом бен Сальманом</a> Аль Саудом, в ходе которого обсудили, в том числе, ситуацию на мировых рынках энергоносителей.
https://ria.ru/20201013/neft-1579511793.html
россия
саудовская аравия
москва
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россия, цены на нефть, мухаммед бен сальман, дмитрий песков, владимир путин, саудовская аравия, москва, эр-рияд (город), экономика

В Кремле оценили взаимодействие с Саудовской Аравией по рынку нефти

13:29 14.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Взаимодействие Москвы и Эр-Рияда по стабилизации рынка нефти эффективно, остается на повестке контактов президента России Владимира Путина с королем и наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путин провел во вторник телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которого обсудили, в том числе, ситуацию на мировых рынках энергоносителей.
"Безусловно, положение дел на нефтяных рынках - традиционно находится в повестке дня разговоров президента и наследного принца, и короля (Саудовской Аравии - ред.). Эффективность взаимодействия России и Саудовской Аравии в плане усилий по стабилизации нефтяных рынков себя неоднократно показывала. Эта тема продолжает оставаться в повестке дня российско-саудовский контактов", - сказал Песков.
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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РоссияЦены на нефтьМухаммед бен СальманДмитрий ПесковВладимир ПутинСаудовская АравияМоскваЭр-Рияд (город)Экономика
 
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