https://ria.ru/20201014/nalogooblozhenie-1579800930.html
Орешкин призвал минимизировать изменения налогового законодательства
Изменения налогового законодательства в РФ на ближайшие годы нужно минимизировать, заявил в ходе совещания президента с правительством помощник главы... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:29
2020-10-14T16:29
2020-10-14T16:29
россия
максим орешкин
экономика
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Изменения налогового законодательства в РФ на ближайшие годы нужно минимизировать, заявил в ходе совещания президента с правительством помощник главы государства по экономическим вопросам <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Oreshkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Орешкин</a>."В принципе предсказуемость и стабильность условий - это вообще ключевая история при определении принятия решений по инвестициям. В этом плане важно, как мне кажется, минимизировать на ближайшие годы, в том числе, изменения налогового законодательства", - сказал он.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, максим орешкин, экономика