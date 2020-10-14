https://ria.ru/20201014/nalogooblozhenie-1579800930.html

Орешкин призвал минимизировать изменения налогового законодательства

Изменения налогового законодательства в РФ на ближайшие годы нужно минимизировать, заявил в ходе совещания президента с правительством помощник главы... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T16:29

2020-10-14T16:29

2020-10-14T16:29

россия

максим орешкин

экономика

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Изменения налогового законодательства в РФ на ближайшие годы нужно минимизировать, заявил в ходе совещания президента с правительством помощник главы государства по экономическим вопросам <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Oreshkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Орешкин</a>."В принципе предсказуемость и стабильность условий - это вообще ключевая история при определении принятия решений по инвестициям. В этом плане важно, как мне кажется, минимизировать на ближайшие годы, в том числе, изменения налогового законодательства", - сказал он.

https://ria.ru/20200421/1570360580.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим орешкин, экономика