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Тверская область
https://ria.ru/20201014/monitoring-1579779301.html
Руденя: в Верхневолжье усилен мониторинг использования СИЗ
Ежедневно в Твери проверяются порядка 30 объектов на наличие в продаже средств индивидуальной защиты (СИЗ) и цен на них, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:14
2020-10-14T15:14
тверская область
игорь руденя
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<strong>ТВЕРЬ, 14 окт – РИА Новости</strong>. Ежедневно в Твери проверяются порядка 30 объектов на наличие в продаже средств индивидуальной защиты (СИЗ) и цен на них, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.По итогам проводимого по поручению губернатор области мониторинга, на текущий момент в аптеках и аптечных пунктах Верхневолжья в продаже в достаточном количестве представлены одноразовые и многоразовые маски, а также лицевые защитные салфетки. В частности, количество одноразовых масок составляет 1,1 миллиона штук и почти 20 тысяч единиц многоразовых."Сегодня мы внимательно следим за тем, как формируются в Тверской области запасы необходимых лекарств, средств индивидуальной защиты. У нас усилен мониторинг и меры профилактики. Самое важное сегодня – использовать в общественных местах средства защиты. Это дает позитивные результаты", – сказал глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Rudenja" target="_blank">Игорь Руденя</a>.
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Руденя: в Верхневолжье усилен мониторинг использования СИЗ

15:14 14.10.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 14 окт – РИА Новости. Ежедневно в Твери проверяются порядка 30 объектов на наличие в продаже средств индивидуальной защиты (СИЗ) и цен на них, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
По итогам проводимого по поручению губернатор области мониторинга, на текущий момент в аптеках и аптечных пунктах Верхневолжья в продаже в достаточном количестве представлены одноразовые и многоразовые маски, а также лицевые защитные салфетки. В частности, количество одноразовых масок составляет 1,1 миллиона штук и почти 20 тысяч единиц многоразовых.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 03.03.2020
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"Сегодня мы внимательно следим за тем, как формируются в Тверской области запасы необходимых лекарств, средств индивидуальной защиты. У нас усилен мониторинг и меры профилактики. Самое важное сегодня – использовать в общественных местах средства защиты. Это дает позитивные результаты", – сказал глава региона Игорь Руденя.
 
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Тверская областьИгорь Руденя
 
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