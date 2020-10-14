https://ria.ru/20201014/mks-1579692122.html

Эксперт назвал плюсы быстрых схем полета "Союзов" к МКС

Быстрые схемы полета космических кораблей "Союз" позволяют экономить топливо и подготовиться к миссии на Луну, рассказал начальник отдела баллистики... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T08:29

2020-10-14T08:29

2020-10-14T08:29

риа наука

космос

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

байконур (город)

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Быстрые схемы полета космических кораблей "Союз" позволяют экономить топливо и подготовиться к миссии на <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луну</a>, рассказал начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" Рафаил Муртазин в <a href="https://www.roscosmos.ru/29385/" target="_blank" rel="nofollow noopener">трансляции</a> на сайте "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>".Кроме того, по словам Муртазина, новая схема необходима для отработки технологий, которые потребуются во время лунных миссий, когда потребуется проведение быстрых стыковок в космосе.Планируется, что в 8.45 мск с космодрома <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a> к <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> отправится космический корабль "Союз МС-17" с новым экипажем станции. Корабль установит мировой рекорд по времени доставки экипажа на МКС. Время от старта до стыковки корабля со станцией составит 3 часа 7 минут.Быстрые схемы полетов начали использовать, если не считать советских запусков, совсем недавно. С 2013 года корабли "Союз" с экипажами стали летать к МКС по быстрой шестичасовой схеме, а до этого добирались по двухсуточной. Прежде чем рисковать космонавтами и отправить их в трехчасовой полет, "Роскосмос" потренировался на "грузовиках". В 2018-2020 годах на пяти грузовых кораблях "Прогресс" была успешно протестирована сверхбыстрая трёхчасовая схема. Это дало возможность гендиректору "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрию Рогозину</a> в 2019 году анонсировать такой полет с людьми на борту: "быстрее, чем лететь от <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> до Брюсселя".До сегодняшнего дня рекорд по скорости доставки экипажей на МКС принадлежал "Союзу МС-06", который в сентябре 2017 года долетел за 5 часов 38 минут.

https://ria.ru/20201012/mks-1579441384.html

https://ria.ru/20201009/mks-1579077016.html

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космос

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, байконур (город)