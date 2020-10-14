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https://ria.ru/20201014/mks-1579692122.html
Эксперт назвал плюсы быстрых схем полета "Союзов" к МКС
Быстрые схемы полета космических кораблей "Союз" позволяют экономить топливо и подготовиться к миссии на Луну, рассказал начальник отдела баллистики... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T08:29
2020-10-14T08:29
риа наука
космос
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
байконур (город)
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Быстрые схемы полета космических кораблей "Союз" позволяют экономить топливо и подготовиться к миссии на <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луну</a>, рассказал начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" Рафаил Муртазин в <a href="https://www.roscosmos.ru/29385/" target="_blank" rel="nofollow noopener">трансляции</a> на сайте "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>".Кроме того, по словам Муртазина, новая схема необходима для отработки технологий, которые потребуются во время лунных миссий, когда потребуется проведение быстрых стыковок в космосе.Планируется, что в 8.45 мск с космодрома <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a> к <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a> отправится космический корабль "Союз МС-17" с новым экипажем станции. Корабль установит мировой рекорд по времени доставки экипажа на МКС. Время от старта до стыковки корабля со станцией составит 3 часа 7 минут.Быстрые схемы полетов начали использовать, если не считать советских запусков, совсем недавно. С 2013 года корабли "Союз" с экипажами стали летать к МКС по быстрой шестичасовой схеме, а до этого добирались по двухсуточной. Прежде чем рисковать космонавтами и отправить их в трехчасовой полет, "Роскосмос" потренировался на "грузовиках". В 2018-2020 годах на пяти грузовых кораблях "Прогресс" была успешно протестирована сверхбыстрая трёхчасовая схема. Это дало возможность гендиректору "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрию Рогозину</a> в 2019 году анонсировать такой полет с людьми на борту: "быстрее, чем лететь от <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> до Брюсселя".До сегодняшнего дня рекорд по скорости доставки экипажей на МКС принадлежал "Союзу МС-06", который в сентябре 2017 года долетел за 5 часов 38 минут.
https://ria.ru/20201012/mks-1579441384.html
https://ria.ru/20201009/mks-1579077016.html
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космос
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космос, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, байконур (город)

Эксперт назвал плюсы быстрых схем полета "Союзов" к МКС

08:29 14.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкВывоз ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" на стартовый комплекс площадки №31 космодрома Байконур
Вывоз ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-17 на стартовый комплекс площадки №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Быстрые схемы полета космических кораблей "Союз" позволяют экономить топливо и подготовиться к миссии на Луну, рассказал начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" Рафаил Муртазин в трансляции на сайте "Роскосмоса".
"По нашим прикидкам, двухвитковая схема по сравнению с двухсуточной даст нам порядка 30-35 килограмм экономии топлива. Это немало", - сказал он.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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Кроме того, по словам Муртазина, новая схема необходима для отработки технологий, которые потребуются во время лунных миссий, когда потребуется проведение быстрых стыковок в космосе.
Планируется, что в 8.45 мск с космодрома Байконур к МКС отправится космический корабль "Союз МС-17" с новым экипажем станции. Корабль установит мировой рекорд по времени доставки экипажа на МКС. Время от старта до стыковки корабля со станцией составит 3 часа 7 минут.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 17:29РИА Наука
Космонавт сравнил двухдневный полет к МКС со сверхкоротким
Быстрые схемы полетов начали использовать, если не считать советских запусков, совсем недавно. С 2013 года корабли "Союз" с экипажами стали летать к МКС по быстрой шестичасовой схеме, а до этого добирались по двухсуточной. Прежде чем рисковать космонавтами и отправить их в трехчасовой полет, "Роскосмос" потренировался на "грузовиках". В 2018-2020 годах на пяти грузовых кораблях "Прогресс" была успешно протестирована сверхбыстрая трёхчасовая схема. Это дало возможность гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину в 2019 году анонсировать такой полет с людьми на борту: "быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя".
До сегодняшнего дня рекорд по скорости доставки экипажей на МКС принадлежал "Союзу МС-06", который в сентябре 2017 года долетел за 5 часов 38 минут.
 
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