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https://ria.ru/20201014/mks-1579678376.html
Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
Корабль "Союз МС-17" с двумя россиянами и американкой на борту отправится к Международной космической станции, он станет первым пилотируемым аппаратом, который... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T00:41
2020-10-14T00:41
хочу стать космонавтом
россия
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
москва
байконур (город)
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<strong>МОСКВА, 14 окт – РИА Новости.</strong> Корабль "Союз МС-17" с двумя россиянами и американкой на борту отправится к <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, он станет первым пилотируемым аппаратом, который доберется до станции по сверхкороткой двухвитковой схеме и потратит на это 3 часа 7 минут.РекордРанее "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" сообщал, что старт корабля с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым, а также американкой <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a> на ракете "Союз-2.1а" с космодрома <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконур</a> состоится в 8.45 мск 14 октября, а стыковка со станцией запланирована на 11.52 мск плюс-минус три минуты этого же дня. За время пути к МКС корабль сделает всего два оборота вокруг <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>. Планируется, что экипаж пробудет в космосе 177 дней - до 9 апреля 2021 года.Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка, а сам полет занимает около 50 часов. Кроме того, существует укороченная четырехвитковая схема, длящаяся около шести часов. По двухвитковой схеме уже летали пять грузовых кораблей "Прогресс МС", самый быстрый из которых долетел до станции за 3 часа 18 минут. Рекорд по скорости доставки экипажей на МКС пока принадлежит кораблю "Союз МС-06", который в сентябре 2017 года сделал это за 5 часов 38 минут.На орбите новый экипаж ждут российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a>, Иван Вагнер и американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kris-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Крис Кэссиди</a>, которые прибыли на станцию 9 апреля на "Союзе МС-16". Встреча на орбите, однако, продлится недолго – 22 октября экипаж 16-го корабля вернется на Землю.Запуск 14 октября может стать последним, в ходе которого на МКС будет доставлен американский астронавт по контракту с NASA. На сегодняшний день других контрактов не заключено, но "Роскосмос" и американское космическое ведомство неоднократно заявляли о возможностях полетов в будущем россиян на американских кораблях, а американцев на российских, в порядке взаимозачета.Из-за пандемии на Байконуре были введены жесткие карантинные меры. Как сообщалось в журнале "Русский космос", выпускаемом "Роскосмосом", родные и друзья экипажа, так же, как и перед предыдущим полетом, не смогут "воочию увидеть старт ракеты-носителя". При этом сам экипаж вакцинироваться от коронавируса не стал, так как строго соблюдает санитарные меры предосторожности. Как рассказывали космонавты на одной из пресс-конференций, в ходе подготовки им пришлось сдать множество тестов, как ПЦР, так и экспресс-анализов крови.По словам командира отправляющегося экипажа Сергея Рыжикова, перед стартом в "Союзе" будет играть духовная, а также фольклорная музыка, классика и произведения современных композиторов. Также экипаж возьмет с собой в полет Евангелие и горсть русской земли, отмечал Рыжиков. Талисманом экспедиции, при этом, станет вязаный космонавт Юрий, которого сделала жена Кудь-Сверчкова.Срочное делоПрибывающему на МКС экипажу придется заняться важным делом – продолжить поиски места утечки воздуха в российском модуле "Звезда", которую обнаружили еще в 2019 году. Командир "Союза МС-17" заявлял, что экипаж готов к этому.Кроме того, космонавты привезут на станцию дополнительное оборудование для поиска утечки, а также модернизированный герметик, чтобы ее устранить.Небольшая утечка воздуха на станции была зафиксирована еще в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС чтобы проверить их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за восемь часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.
https://ria.ru/20201013/mks-1579583155.html
https://ria.ru/20201013/utechka-1579571899.html
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россия, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, москва, байконур (город)

Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС

00:41 14.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкВывоз РН "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" на стартовый комплекс космодрома Байконур
Вывоз РН Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-17 на стартовый комплекс космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Корабль "Союз МС-17" с двумя россиянами и американкой на борту отправится к Международной космической станции, он станет первым пилотируемым аппаратом, который доберется до станции по сверхкороткой двухвитковой схеме и потратит на это 3 часа 7 минут.

Рекорд

Ранее "Роскосмос" сообщал, что старт корабля с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым, а также американкой Кэтлин Рубинс на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур состоится в 8.45 мск 14 октября, а стыковка со станцией запланирована на 11.52 мск плюс-минус три минуты этого же дня. За время пути к МКС корабль сделает всего два оборота вокруг Земли. Планируется, что экипаж пробудет в космосе 177 дней - до 9 апреля 2021 года.
Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 витка, а сам полет занимает около 50 часов. Кроме того, существует укороченная четырехвитковая схема, длящаяся около шести часов. По двухвитковой схеме уже летали пять грузовых кораблей "Прогресс МС", самый быстрый из которых долетел до станции за 3 часа 18 минут. Рекорд по скорости доставки экипажей на МКС пока принадлежит кораблю "Союз МС-06", который в сентябре 2017 года сделал это за 5 часов 38 минут.
На орбите новый экипаж ждут российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди, которые прибыли на станцию 9 апреля на "Союзе МС-16". Встреча на орбите, однако, продлится недолго – 22 октября экипаж 16-го корабля вернется на Землю.
Запуск 14 октября может стать последним, в ходе которого на МКС будет доставлен американский астронавт по контракту с NASA. На сегодняшний день других контрактов не заключено, но "Роскосмос" и американское космическое ведомство неоднократно заявляли о возможностях полетов в будущем россиян на американских кораблях, а американцев на российских, в порядке взаимозачета.
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Вчера, 14:34РИА Наука
Космонавт рассказал о новом модуле "Наука" для МКС
Из-за пандемии на Байконуре были введены жесткие карантинные меры. Как сообщалось в журнале "Русский космос", выпускаемом "Роскосмосом", родные и друзья экипажа, так же, как и перед предыдущим полетом, не смогут "воочию увидеть старт ракеты-носителя". При этом сам экипаж вакцинироваться от коронавируса не стал, так как строго соблюдает санитарные меры предосторожности. Как рассказывали космонавты на одной из пресс-конференций, в ходе подготовки им пришлось сдать множество тестов, как ПЦР, так и экспресс-анализов крови.
По словам командира отправляющегося экипажа Сергея Рыжикова, перед стартом в "Союзе" будет играть духовная, а также фольклорная музыка, классика и произведения современных композиторов. Также экипаж возьмет с собой в полет Евангелие и горсть русской земли, отмечал Рыжиков. Талисманом экспедиции, при этом, станет вязаный космонавт Юрий, которого сделала жена Кудь-Сверчкова.

Срочное дело

Прибывающему на МКС экипажу придется заняться важным делом – продолжить поиски места утечки воздуха в российском модуле "Звезда", которую обнаружили еще в 2019 году. Командир "Союза МС-17" заявлял, что экипаж готов к этому.
Кроме того, космонавты привезут на станцию дополнительное оборудование для поиска утечки, а также модернизированный герметик, чтобы ее устранить.
Вывоз ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-17 на стартовый комплекс площадки №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 13:42РИА Наука
Новый экипаж доставит на МКС оборудование для поиска места утечки воздуха
Небольшая утечка воздуха на станции была зафиксирована еще в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз (с 270 граммов до 1,4 килограмма воздуха в сутки), экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС чтобы проверить их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Оказалось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда".
Скорость падения давления на МКС составляет 1 миллиметр ртутного столба за восемь часов, однако, как сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", это не представляет опасности для экипажа МКС и не препятствует полету станции в пилотируемом режиме. Как рассказал экипажу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, утечка воздуха "безумно малая", она "то есть, то нет", а предположительное отверстие или трещину размером 0,6-0,8 миллиметра можно и не найти.
 
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Хочу стать космонавтомРоссияЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосМоскваБайконур (город)
 
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