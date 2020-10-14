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Запуск экспедиции на МКС. Прямая трансляция

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" стартует с космодрома Байконур. В состав экипажа вошли Сергей Рыжиков ("Роскосмос"), Сергей... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T07:49

2020-10-14T07:49

2020-10-14T08:57

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" стартует с космодрома Байконур. В состав экипажа вошли Сергей Рыжиков ("Роскосмос"), Сергей Кудь-Сверчков ("Роскосмос") и Кэтлин Рубинс (NASA).Планируется, что корабль "Союз МС-17" долетит до Международной космической станции за три часа.Экипаж, помимо прочего, доставит на МКС оборудование для поиска места утечки воздуха в российском модуле "Звезда" и ее устранения.В настоящее время на борту МКС находятся космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Криса Кэссиди.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Экипаж 64-й экспедиции на МКС отправляется с Байконура на "Союз МС-17" LIVE: Экипаж 64-й экспедиции на МКС отправляется с Байконура на "Союз МС-17" 2020-10-14T07:49 true PT1S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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