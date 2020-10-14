https://ria.ru/20201014/mks-1579667393.html
Запуск экспедиции на МКС. Прямая трансляция
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" стартует с космодрома Байконур. В состав экипажа вошли Сергей Рыжиков ("Роскосмос"), Сергей... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T07:49
2020-10-14T07:49
2020-10-14T08:57
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" стартует с космодрома Байконур. В состав экипажа вошли Сергей Рыжиков ("Роскосмос"), Сергей Кудь-Сверчков ("Роскосмос") и Кэтлин Рубинс (NASA).Планируется, что корабль "Союз МС-17" долетит до Международной космической станции за три часа.Экипаж, помимо прочего, доставит на МКС оборудование для поиска места утечки воздуха в российском модуле "Звезда" и ее устранения.В настоящее время на борту МКС находятся космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Криса Кэссиди.
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579688642_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_bb3116308d8db4c3a1ebdb01edf6b5f1.jpg
LIVE: Экипаж 64-й экспедиции на МКС отправляется с Байконура на "Союз МС-17"
LIVE: Экипаж 64-й экспедиции на МКС отправляется с Байконура на "Союз МС-17"
2020-10-14T07:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" стартует с космодрома Байконур. В состав экипажа вошли Сергей Рыжиков ("Роскосмос"), Сергей Кудь-Сверчков ("Роскосмос") и Кэтлин Рубинс (NASA).
Планируется, что корабль "Союз МС-17" долетит до Международной космической станции за три часа.
Экипаж, помимо прочего, доставит на МКС оборудование для поиска места утечки воздуха в российском модуле "Звезда" и ее устранения.
В настоящее время на борту МКС находятся космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Криса Кэссиди.