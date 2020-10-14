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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201014/mitropolit-1579727155.html
Саратовский архиерей передал 50 миллионов рублей на борьбу с COVID-19
Новый Саратовский и Вольский митрополит Игнатий привлек благотворительную помощь в размере 50 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщил... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:42
2020-10-14T13:31
религия и мировоззрение
коронавирус и вера
новости - религия и мировоззрение
валерий радаев
русская православная церковь
саратовская область
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<strong>САРАТОВ, 14 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Новый Саратовский и Вольский митрополит Игнатий привлек благотворительную помощь в размере 50 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Валерий Радаев."В борьбе с распространением инфекции не остался в стороне митрополит Саратовский и Вольский Игнатий. При его содействии в региональную систему здравоохранения привлечены средства в размере 50 миллионов рублей… Выражаю искреннюю признательность владыке Игнатию за то, что его первые шаги в сане главы Саратовской митрополии связаны с такого рода благотворительностью", - сказал Радаев на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в регионе.Глава региона уточнил, что привлеченные средства пойдут на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородных концентраторов и медикаментов.Священный синод Русской православной церкви 25 августа назначил Игнатия главой Саратовской митрополии.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 17 294 случая заражения коронавирусом, скончались 126 пациентов с COVID-19, выздоровели 11 660.
https://ria.ru/20200609/1572691136.html
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коронавирус и вера, новости - религия и мировоззрение, валерий радаев, русская православная церковь, саратовская область

Саратовский архиерей передал 50 миллионов рублей на борьбу с COVID-19

11:42 14.10.2020 (обновлено: 13:31 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкВид на храм Сошествия Святого Духа на Апостолов в Саратове
Вид на храм Сошествия Святого Духа на Апостолов в Саратове - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Андрей Васильев
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САРАТОВ, 14 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Новый Саратовский и Вольский митрополит Игнатий привлек благотворительную помощь в размере 50 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Валерий Радаев.
"В борьбе с распространением инфекции не остался в стороне митрополит Саратовский и Вольский Игнатий. При его содействии в региональную систему здравоохранения привлечены средства в размере 50 миллионов рублей… Выражаю искреннюю признательность владыке Игнатию за то, что его первые шаги в сане главы Саратовской митрополии связаны с такого рода благотворительностью", - сказал Радаев на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в регионе.
Глава региона уточнил, что привлеченные средства пойдут на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородных концентраторов и медикаментов.
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Священный синод Русской православной церкви 25 августа назначил Игнатия главой Саратовской митрополии.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 17 294 случая заражения коронавирусом, скончались 126 пациентов с COVID-19, выздоровели 11 660.
 
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Религия и мировоззрениеКоронавирус и вераНовости - Религия и мировоззрениеВалерий РадаевРусская православная церковьСаратовская область
 
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