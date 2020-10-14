https://ria.ru/20201014/mitropolit-1579727155.html

Саратовский архиерей передал 50 миллионов рублей на борьбу с COVID-19

Новый Саратовский и Вольский митрополит Игнатий привлек благотворительную помощь в размере 50 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщил... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:42

2020-10-14T11:42

2020-10-14T13:31

религия и мировоззрение

коронавирус и вера

новости - религия и мировоззрение

валерий радаев

русская православная церковь

саратовская область

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<strong>САРАТОВ, 14 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Новый Саратовский и Вольский митрополит Игнатий привлек благотворительную помощь в размере 50 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Валерий Радаев."В борьбе с распространением инфекции не остался в стороне митрополит Саратовский и Вольский Игнатий. При его содействии в региональную систему здравоохранения привлечены средства в размере 50 миллионов рублей… Выражаю искреннюю признательность владыке Игнатию за то, что его первые шаги в сане главы Саратовской митрополии связаны с такого рода благотворительностью", - сказал Радаев на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в регионе.Глава региона уточнил, что привлеченные средства пойдут на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородных концентраторов и медикаментов.Священный синод Русской православной церкви 25 августа назначил Игнатия главой Саратовской митрополии.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 17 294 случая заражения коронавирусом, скончались 126 пациентов с COVID-19, выздоровели 11 660.

https://ria.ru/20200609/1572691136.html

саратовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус и вера, новости - религия и мировоззрение, валерий радаев, русская православная церковь, саратовская область