https://ria.ru/20201014/mi-5-1579804006.html
МИ-5 назвала Россию "враждебно настроенным государством"
Новый глава британской службы контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум в своем первом публичном выступлении на посту заявил о "враждебно настроенных государствах",... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:46
2020-10-14T16:46
2020-10-14T17:08
россия
ми-5
великобритания
безопасность
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<strong>ЛОНДОН, 14 окт — РИА Новости, Мария Табак.</strong> Новый глава британской службы контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум в своем первом публичном выступлении на посту заявил о "враждебно настроенных государствах", среди которых упомянул "российских, китайских и иранских игроков".О назначении Маккаллума главой британской службы контрразведки <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондон</a> сообщал в марте.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, МИД России ждет ответа от Германии на официальные запросы по этой ситуации, но ответы пока не получены.Россия не раз отвергала обвинения во вмешательстве в выборы и демократические процессы в других государствах, причастности к хакерским атакам, называла их пропагандой и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.Говоря об иностранном влиянии на британские демократические процессы, Маккаллум отметил, что борьба с этим влиянием в последние годы усиливается на фоне роста дезинформации, хакерских атак, скрытого влияния на политических деятелей.Как подчеркнул глава <a href="http://ria.ru/organization_Mi-5/" target="_blank" data-auto="true">МИ-5</a>, ведомству следует соблюдать большую осторожность. "Ответственность за регулирование британских выборов лежит на других ведомствах, никто из нас не хочет, чтобы МИ-5 были судьями в вопросах политической справедливости. Но никто не хочет и скрытого иностранного влияния на нашу политику. Так что мы играем нашу особую роль наряду с другими ведомствами и — в случаях, когда наши расследования создают поводы для беспокойства, — мы устремляемся к решению проблем без страха и без предпочтений, всегда подчиняясь строгому требованию беспристрастности, справедливо вплетенному в закон о спецслужбах",— сказал Маккаллум.
https://ria.ru/20200912/smi-1577111128.html
https://ria.ru/20200619/1573126967.html
Ольга Занкова
Можно подумать британцы были когда-то нашими друзьями. вынужденными союзниками и тогда, когда им было выгодно да... Но врагами мы для них были всегда
52
Марина Бойко
агент Лебедев у вас уже заседает) Прыгай в окно
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великобритания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ми-5, великобритания, безопасность