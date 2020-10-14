Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201014/medvedev-1579684066.html
Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецептам врачей
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выступил с предложением обеспечить россиян за счет государства лекарствами, выдаваемыми по рецепту, говорится на... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T04:43
2020-10-14T09:52
медицина
россия
здоровье
дмитрий медведев
госдума рф
единая россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Россиянам предложили выдавать лекарства по рецептам врачей за счет государства
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569822375_0:241:3214:2048_1400x0_80_0_0_571d9588e0b2ad0786c2b3fcbbd8395c.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Председатель "Единой России" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> выступил с предложением обеспечить россиян за счет государства лекарствами, выдаваемыми по рецепту, говорится на <a href="https://er.ru/activity/news/dmitrij-medvedev-predlozhil-vydavat-lekarstva-po-receptu-za-schet-gosudarstva" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> партии.Политик подчеркнул, что в новой программе <a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank">партии</a> уделят особое внимание вопросам здравоохранения и лекарственного обеспечения.В частности, Медведев заявил о важности поддержки врачей, медицинского образования, а также развития отечественной фарминдустрии и применения современных электронных сервисов и услуг в здравоохранении.
https://ria.ru/20200803/1575301509.html
https://ria.ru/20200908/medvedev-1576951473.html
Медведьев занимается откровенным популизмом. Не надо бесплатно, надо доступно, как продукты. По опыту известно: если у нас что-то делают бесплатно, то в другом месте наоборот дерут, причём со всех.
245
Скоро выборы?
207
123
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569822375_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_a32946d7b4d3095912960698f6f38943.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
медицина, россия, здоровье, дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, общество

Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецептам врачей

04:43 14.10.2020 (обновлено: 09:52 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАптека
Аптека - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выступил с предложением обеспечить россиян за счет государства лекарствами, выдаваемыми по рецепту, говорится на сайте партии.

"Нужно поставить задачу обеспечения лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования", — сказал он.

Политик подчеркнул, что в новой программе партии уделят особое внимание вопросам здравоохранения и лекарственного обеспечения.
Покупатель у кассы в аптеке - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа, 13:29
В России увеличили выплаты на лекарства для льготников
В частности, Медведев заявил о важности поддержки врачей, медицинского образования, а также развития отечественной фарминдустрии и применения современных электронных сервисов и услуг в здравоохранении.
Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому Комсомольская правда - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
8 сентября, 18:03
Медведев предложил ввести минимальный гарантированный доход в России
 
Обсудить123
МедицинаРоссияЗдоровьеДмитрий МедведевГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
22:18В московском торговом центре обрушился потолок
22:18Власти Подмосковья опровергли данные о школьных каникулах из-за COVID-19
22:15Минздрав зарегистрировал еще два препарата для лечения COVID-19
Лента новостейМолния