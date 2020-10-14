https://ria.ru/20201014/medvedev-1579684066.html

Медведев предложил бесплатно выдавать лекарства по рецептам врачей

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выступил с предложением обеспечить россиян за счет государства лекарствами, выдаваемыми по рецепту, говорится на... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T04:43

2020-10-14T04:43

2020-10-14T09:52

медицина

россия

здоровье

дмитрий медведев

госдума рф

единая россия

общество

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Россиянам предложили выдавать лекарства по рецептам врачей за счет государства

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. </strong>Председатель "Единой России" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> выступил с предложением обеспечить россиян за счет государства лекарствами, выдаваемыми по рецепту, говорится на <a href="https://er.ru/activity/news/dmitrij-medvedev-predlozhil-vydavat-lekarstva-po-receptu-za-schet-gosudarstva" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> партии.Политик подчеркнул, что в новой программе <a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank">партии</a> уделят особое внимание вопросам здравоохранения и лекарственного обеспечения.В частности, Медведев заявил о важности поддержки врачей, медицинского образования, а также развития отечественной фарминдустрии и применения современных электронных сервисов и услуг в здравоохранении.

https://ria.ru/20200803/1575301509.html

https://ria.ru/20200908/medvedev-1576951473.html

Иван Чугайнов Медведьев занимается откровенным популизмом. Не надо бесплатно, надо доступно, как продукты. По опыту известно: если у нас что-то делают бесплатно, то в другом месте наоборот дерут, причём со всех. 245

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медицина, россия, здоровье, дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, общество