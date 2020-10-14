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https://ria.ru/20201014/maski-1579761398.html
Собянин напомнил о важности соблюдения масочного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин проверил соблюдение масочно-перчаточного режима, действующего в столице из-за ситуации с коронавирусом, на Павелецком вокзале, и... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T14:01
2020-10-14T14:02
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здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> проверил соблюдение масочно-перчаточного режима, действующего в столице из-за ситуации с коронавирусом, на Павелецком вокзале, и подчеркнул, что надо стараться, чтобы все выполняли требования масочно-перчаточного режима в городе, это очень важно для здоровья жителей."Надо стараться, чтобы все выполняли требования (носить средства индивидуальной защиты), это очень важно для здоровья людей. Спасибо за работу", - обратился мэр к сотрудникам транспортной полиции на вокзале.Накануне главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алина Бочарова сообщила журналистам, что Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией и ГКУ "Организатор перевозок" проведено обследование трех вокзалов - Казанского, Ленинградского, Ярославского - на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима. В ходе обследования выявлены случаи несоблюдения гражданами на территории данных трех вокзалов перчаточно-масочного режима. 13 октября было составлено 147 протоколов по статье 3.18.1 часть 4, статья предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей.Масочно-перчаточный режим начал действовать в Москве 12 мая. Ношение масок и перчаток в общественном транспорте столицы и на вокзалах - обязательно. Как ранее сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов, за пять месяцев было оформлено более 95,9 тысячи постановлений за отсутствие у пассажиров масок и перчаток на общую сумму более 479,5 миллионов рублей.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201013/sposob-1579583890.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин напомнил о важности соблюдения масочного режима

14:01 14.10.2020 (обновлено: 14:02 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчины в защитных масках на одной из улиц в центре Москвы
Мужчины в защитных масках на одной из улиц в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин проверил соблюдение масочно-перчаточного режима, действующего в столице из-за ситуации с коронавирусом, на Павелецком вокзале, и подчеркнул, что надо стараться, чтобы все выполняли требования масочно-перчаточного режима в городе, это очень важно для здоровья жителей.
"Надо стараться, чтобы все выполняли требования (носить средства индивидуальной защиты), это очень важно для здоровья людей. Спасибо за работу", - обратился мэр к сотрудникам транспортной полиции на вокзале.
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13 октября, 14:39Распространение нового коронавируса
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Накануне главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алина Бочарова сообщила журналистам, что Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией и ГКУ "Организатор перевозок" проведено обследование трех вокзалов - Казанского, Ленинградского, Ярославского - на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима. В ходе обследования выявлены случаи несоблюдения гражданами на территории данных трех вокзалов перчаточно-масочного режима. 13 октября было составлено 147 протоколов по статье 3.18.1 часть 4, статья предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей.
Масочно-перчаточный режим начал действовать в Москве 12 мая. Ношение масок и перчаток в общественном транспорте столицы и на вокзалах - обязательно. Как ранее сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов, за пять месяцев было оформлено более 95,9 тысячи постановлений за отсутствие у пассажиров масок и перчаток на общую сумму более 479,5 миллионов рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
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