https://ria.ru/20201014/maska-1579767504.html

"Коммунисты России" предложили раздавать маски бесплатно по всей стране

Партия "Коммунисты России" предлагает по примеру Саратова во всей стране бесплатно раздавать маски, благодаря этому граждане будут больше соблюдать меры... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T14:31

2020-10-14T14:31

2020-10-14T14:31

максим сурайкин

коммунисты россии

валерий радаев

саратовская область

саратов

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Партия "<a href="http://ria.ru/organization_Kommunisty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Коммунисты России</a>" предлагает по примеру <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратова</a> во всей стране бесплатно раздавать маски, благодаря этому граждане будут больше соблюдать меры безопасности и количество заболевших коронавирусом снизится, сообщил председатель ЦК партии <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Surajjkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Сурайкин</a>.Ранее губернатор <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Radaev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Радаев</a> заявил, что волонтеры со среды в общественных местах Саратова будут раздавать маски прохожим, эту акцию необходимо тиражировать при поддержке бизнеса."Государство должно пойти на эти расходы, иначе мы рискуем потерять контроль над распространением инфекции", - добавил Сурайкин.

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саратовская область

саратов

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим сурайкин, коммунисты россии, валерий радаев, саратовская область, саратов, общество