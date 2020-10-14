"Коммунисты России" предложили раздавать маски бесплатно по всей стране
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на остановке общественного транспорта в Екатеринбурге
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предлагает по примеру Саратова во всей стране бесплатно раздавать маски, благодаря этому граждане будут больше соблюдать меры безопасности и количество заболевших коронавирусом снизится, сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что волонтеры со среды в общественных местах Саратова будут раздавать маски прохожим, эту акцию необходимо тиражировать при поддержке бизнеса.
"Одна из причин несоблюдения многими гражданами масочного режима - неоправданно высокая цена на медицинские маски. В Саратове сейчас по инициативе местной власти проходит акция по бесплатной раздаче масок населению в людных местах. Этот почин надо распространить на всю Россию. Убежден, что если повсеместно защитные маски начнут раздавать бесплатно, кривая коронавируса резко пойдет вниз", - сказал РИА Новости Сурайкин.
"Государство должно пойти на эти расходы, иначе мы рискуем потерять контроль над распространением инфекции", - добавил Сурайкин.
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