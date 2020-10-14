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"Коммунисты России" предложили раздавать маски бесплатно по всей стране
Партия "Коммунисты России" предлагает по примеру Саратова во всей стране бесплатно раздавать маски, благодаря этому граждане будут больше соблюдать меры... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T14:31
2020-10-14T14:31
максим сурайкин
коммунисты россии
валерий радаев
саратовская область
саратов
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Партия "<a href="http://ria.ru/organization_Kommunisty_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Коммунисты России</a>" предлагает по примеру <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратова</a> во всей стране бесплатно раздавать маски, благодаря этому граждане будут больше соблюдать меры безопасности и количество заболевших коронавирусом снизится, сообщил председатель ЦК партии <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Surajjkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Сурайкин</a>.Ранее губернатор <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Radaev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Радаев</a> заявил, что волонтеры со среды в общественных местах Саратова будут раздавать маски прохожим, эту акцию необходимо тиражировать при поддержке бизнеса."Государство должно пойти на эти расходы, иначе мы рискуем потерять контроль над распространением инфекции", - добавил Сурайкин.
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саратовская область
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максим сурайкин, коммунисты россии, валерий радаев, саратовская область, саратов, общество

"Коммунисты России" предложили раздавать маски бесплатно по всей стране

14:31 14.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на остановке общественного транспорта в Екатеринбурге
Люди в защитных масках на остановке общественного транспорта в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предлагает по примеру Саратова во всей стране бесплатно раздавать маски, благодаря этому граждане будут больше соблюдать меры безопасности и количество заболевших коронавирусом снизится, сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что волонтеры со среды в общественных местах Саратова будут раздавать маски прохожим, эту акцию необходимо тиражировать при поддержке бизнеса.
"Одна из причин несоблюдения многими гражданами масочного режима - неоправданно высокая цена на медицинские маски. В Саратове сейчас по инициативе местной власти проходит акция по бесплатной раздаче масок населению в людных местах. Этот почин надо распространить на всю Россию. Убежден, что если повсеместно защитные маски начнут раздавать бесплатно, кривая коронавируса резко пойдет вниз", - сказал РИА Новости Сурайкин.
"Государство должно пойти на эти расходы, иначе мы рискуем потерять контроль над распространением инфекции", - добавил Сурайкин.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
 
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Максим СурайкинКоммунисты РоссииВалерий РадаевСаратовская областьСаратовОбщество
 
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