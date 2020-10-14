Россия готовит "поправки Зевса" к американской лунной программе Artemis
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выступает на встрече глав космических ведомств стран БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 14 окт - РИА Новости. Дух международного сотрудничества, характеризующий МКС, должен сохраниться в американском лунном проекте Artemis, например, за счет обеспечения возможности полетов для российских кораблей, заявил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Во вторник НАСА сообщило о заключении соглашений по совместной реализации лунной программы Artemis с Канадой, Японией, ОАЭ, Великобританией, Австралией, Италией и Люксембургом. До этого НАСА заявляло, что приглашает все страны к подписанию так называемых "Соглашений Artemis" (Artemis Accords) – представленного НАСА в мае свода правил взаимодействия стран в освоении Луны и далекого космического пространства, которые базируются на принципах Договора о космосе 1967 года.
"Я уверен, что дух, который был порожден при создании Международной космической станции, он будет жить и за рамками МКС. По крайней мере, наша команда все сделает для того, чтобы так оно и было, и это сотрудничество, это партнерство сохранится. Как перекрестные полеты, так и в рамках работы по дальнему космосу", - сказал Рогозин на пресс-конференции на космодроме.
"Вы знаете, что Артемида была древнегреческой богиней. Мы готовим сейчас поправки Зевса к этому соглашению Артемиды", - добавил глава Роскосмоса. Бог Зевс в древнегреческой мифологии является отцом Артемиды.
Рогозин уточнил, что российские корабли, которые будут летать в дальний космос, должны быть связаны с американской программой. По его словам, следует адаптировать некоторые системы, чтобы "мы могли доставить что-то на станцию, забрать с нее".
Администрация президента США Дональда Трампа ранее объявила о намерении возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году. Новая лунная программа получила название Artemis ("Артемида") в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, чьим именем была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на Луну в 60-70-х годах прошлого века. Согласно графику НАСА, первый беспилотный полет по программе Artemis должен состояться в 2021 году. Второй полет или миссия Artemis-2 с экипажем состоится в 2023 году. В ходе Artemis-3, которая намечена на 2024 год, должно состояться возвращение человека на Луну.
20 июля 2019, 03:45История исследования Луны
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