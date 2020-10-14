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https://ria.ru/20201014/luna-1579823222.html
Россия готовит "поправки Зевса" к американской лунной программе Artemis
Дух международного сотрудничества, характеризующий МКС, должен сохраниться в американском лунном проекте Artemis, например, за счет обеспечения возможности... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T18:04
2020-10-14T18:04
риа наука
россия
луна
космос - риа наука
роскосмос
наса
дмитрий рогозин
сша
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<strong>КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 14 окт - РИА Новости.</strong> Дух международного сотрудничества, характеризующий МКС, должен сохраниться в американском лунном проекте Artemis, например, за счет обеспечения возможности полетов для российских кораблей, заявил журналистам гендиректор <a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a>.Во вторник <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> сообщило о заключении соглашений по совместной реализации лунной программы Artemis с Канадой, Японией, ОАЭ, Великобританией, Австралией, Италией и Люксембургом. До этого НАСА заявляло, что приглашает все страны к подписанию так называемых "Соглашений Artemis" (Artemis Accords) – представленного НАСА в мае свода правил взаимодействия стран в освоении <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луны</a> и далекого космического пространства, которые базируются на принципах Договора о космосе 1967 года."Я уверен, что дух, который был порожден при создании <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, он будет жить и за рамками МКС. По крайней мере, наша команда все сделает для того, чтобы так оно и было, и это сотрудничество, это партнерство сохранится. Как перекрестные полеты, так и в рамках работы по дальнему космосу", - сказал Рогозин на пресс-конференции на космодроме.Рогозин уточнил, что российские корабли, которые будут летать в дальний космос, должны быть связаны с американской программой. По его словам, следует адаптировать некоторые системы, чтобы "мы могли доставить что-то на станцию, забрать с нее".Администрация президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональда Трампа ранее объявила о намерении возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году. Новая лунная программа получила название Artemis ("Артемида") в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, чьим именем была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на Луну в 60-70-х годах прошлого века. Согласно графику НАСА, первый беспилотный полет по программе Artemis должен состояться в 2021 году. Второй полет или миссия Artemis-2 с экипажем состоится в 2023 году. В ходе Artemis-3, которая намечена на 2024 год, должно состояться возвращение человека на Луну.
https://ria.ru/20200807/1575441196.html
https://ria.ru/20201012/luna-1579448449.html
https://ria.ru/20190720/1556645598.html
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россия, луна, космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин, сша

Россия готовит "поправки Зевса" к американской лунной программе Artemis

18:04 14.10.2020
 
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин выступает на встрече глав космических ведомств стран БРИКС
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин выступает на встрече глав космических ведомств стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 14 окт - РИА Новости. Дух международного сотрудничества, характеризующий МКС, должен сохраниться в американском лунном проекте Artemis, например, за счет обеспечения возможности полетов для российских кораблей, заявил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Во вторник НАСА сообщило о заключении соглашений по совместной реализации лунной программы Artemis с Канадой, Японией, ОАЭ, Великобританией, Австралией, Италией и Люксембургом. До этого НАСА заявляло, что приглашает все страны к подписанию так называемых "Соглашений Artemis" (Artemis Accords) – представленного НАСА в мае свода правил взаимодействия стран в освоении Луны и далекого космического пространства, которые базируются на принципах Договора о космосе 1967 года.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на тему: Фундаментальная наука в космосе в пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа, 11:00Хочу стать космонавтом
Дмитрий Рогозин: у нас есть стратегическое видение развития космонавтики
"Я уверен, что дух, который был порожден при создании Международной космической станции, он будет жить и за рамками МКС. По крайней мере, наша команда все сделает для того, чтобы так оно и было, и это сотрудничество, это партнерство сохранится. Как перекрестные полеты, так и в рамках работы по дальнему космосу", - сказал Рогозин на пресс-конференции на космодроме.
"Вы знаете, что Артемида была древнегреческой богиней. Мы готовим сейчас поправки Зевса к этому соглашению Артемиды", - добавил глава Роскосмоса. Бог Зевс в древнегреческой мифологии является отцом Артемиды.
Проект международной обитаемой окололунной станции Deep Space Gateway - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 17:12РИА Наука
Рогозин назвал условия участия России в американском лунном проекте
Рогозин уточнил, что российские корабли, которые будут летать в дальний космос, должны быть связаны с американской программой. По его словам, следует адаптировать некоторые системы, чтобы "мы могли доставить что-то на станцию, забрать с нее".
Администрация президента США Дональда Трампа ранее объявила о намерении возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году. Новая лунная программа получила название Artemis ("Артемида") в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, чьим именем была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на Луну в 60-70-х годах прошлого века. Согласно графику НАСА, первый беспилотный полет по программе Artemis должен состояться в 2021 году. Второй полет или миссия Artemis-2 с экипажем состоится в 2023 году. В ходе Artemis-3, которая намечена на 2024 год, должно состояться возвращение человека на Луну.
Китайский луноход Юйту-2 на обратной стороне Луны - РИА Новости, 1920, 20.07.2019
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История исследования Луны
 
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