https://ria.ru/20201014/luna-1579823222.html

Россия готовит "поправки Зевса" к американской лунной программе Artemis

Дух международного сотрудничества, характеризующий МКС, должен сохраниться в американском лунном проекте Artemis, например, за счет обеспечения возможности... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T18:04

2020-10-14T18:04

2020-10-14T18:04

риа наука

россия

луна

космос - риа наука

роскосмос

наса

дмитрий рогозин

сша

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<strong>КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 14 окт - РИА Новости.</strong> Дух международного сотрудничества, характеризующий МКС, должен сохраниться в американском лунном проекте Artemis, например, за счет обеспечения возможности полетов для российских кораблей, заявил журналистам гендиректор <a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a>.Во вторник <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> сообщило о заключении соглашений по совместной реализации лунной программы Artemis с Канадой, Японией, ОАЭ, Великобританией, Австралией, Италией и Люксембургом. До этого НАСА заявляло, что приглашает все страны к подписанию так называемых "Соглашений Artemis" (Artemis Accords) – представленного НАСА в мае свода правил взаимодействия стран в освоении <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луны</a> и далекого космического пространства, которые базируются на принципах Договора о космосе 1967 года."Я уверен, что дух, который был порожден при создании <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, он будет жить и за рамками МКС. По крайней мере, наша команда все сделает для того, чтобы так оно и было, и это сотрудничество, это партнерство сохранится. Как перекрестные полеты, так и в рамках работы по дальнему космосу", - сказал Рогозин на пресс-конференции на космодроме.Рогозин уточнил, что российские корабли, которые будут летать в дальний космос, должны быть связаны с американской программой. По его словам, следует адаптировать некоторые системы, чтобы "мы могли доставить что-то на станцию, забрать с нее".Администрация президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональда Трампа ранее объявила о намерении возобновить пилотируемые полеты к Луне в 2024 году. Новая лунная программа получила название Artemis ("Артемида") в честь греческой богини плодородия и Луны, сестры-близнеца бога Аполлона, чьим именем была названа первая лунная программа США, в рамках которой было совершено шесть высадок человека на Луну в 60-70-х годах прошлого века. Согласно графику НАСА, первый беспилотный полет по программе Artemis должен состояться в 2021 году. Второй полет или миссия Artemis-2 с экипажем состоится в 2023 году. В ходе Artemis-3, которая намечена на 2024 год, должно состояться возвращение человека на Луну.

https://ria.ru/20200807/1575441196.html

https://ria.ru/20201012/luna-1579448449.html

https://ria.ru/20190720/1556645598.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, луна, космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин, сша