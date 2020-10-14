https://ria.ru/20201014/lukashenko-1579846943.html

Соратник Бабарико раскрыл подробности встречи Лукашенко с оппозицией

Белорусский политолог и соратник экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико Юрий Воскресенский раскрыл подробности встречи главы государства РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T20:24

2020-10-14T20:24

2020-10-14T20:24

протесты в белоруссии

максим знак

виктор бабарико

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 14 окт – РИА Новости.</strong> Белорусский политолог и соратник экс-претендента на пост президента республики <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> Юрий Воскресенский раскрыл подробности встречи главы государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> с представителями оппозиции в СИЗО КГБ, состоявшейся в конце минувшей недели.В субботу Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после кампании по выборам президента и с тех пор содержатся под стражей в различных следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы конституции.По его словам, в ходе состоявшейся встречи с оппозицией Лукашенко заявил, что хочет услышать каждого: их мнения и предложения касательно дальнейшего развития страны."Сейчас пишут, что там якобы был монолог. Нет. Там был абсолютный диалог. В основном говорили мы, и говорили абсолютно свободно, в том числе на тему поправок в Конституцию", - рассказал Воскресенский.Белорусская оппозиция настаивает на проведении конституционной реформы, неоднократно заявляла, что хочет возврата к конституции республики 1994 года, чтобы, в частности, ограничить количество президентских сроков в стране для одного человека.Перечень участников встречи с президентом официально не сообщался, однако из кадров, показанных позже по телевидению, видно, что на ней присутствовали политтехнолог Виталий Шкляров, бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Виктор Бабарико и его сын Эдуард, члены президиума координационного совета оппозиции Лилия Власова и <a href="http://ria.ru/person_maksim-znak/" target="_blank" data-auto="true">Максим Знак</a> и другие.После выборов президента 9 августа, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, в Белоруссии начались массовые акции протеста. На фоне этих акций Лукашенко заявил, что, если белорусы хотят реформ, власти завтра же их начнут. После этого в республике была активизирована работа над обновленным вариантом конституции. Так, Лукашенко заявлял, что ее проект будет вынесен на общественное обсуждение перед проведением референдума. Как отмечал глава государства, готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. В минувшую пятницу глава государства заявил, что о ходе работы над основным законом белорусам будет доложено на Всебелорусском народном собрании.

https://ria.ru/20201014/kolesnikova-1579740943.html

https://ria.ru/20201013/oppozitsiya-1579571243.html

Тимур Бабушкин Все было "тупо". 13

Вадим Антонов "После этого он решил бороться за каждого своего гражданина" — колхозник ))) 13

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим знак, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире