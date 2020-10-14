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Шоубиз
https://ria.ru/20201014/loza-1579864430.html
Лоза подаст в суд на Первый канал
Музыкант Юрий Лоза намерен подать в суд на Первый канал и на участницу шоу "Голос" Алину Виардо за исполнение кавер-версии его хита "Плот" без разрешения. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T23:40
2020-10-14T23:44
шоубиз
россия
"голос"
юрий лоза
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Музыкант <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Loza/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Лоза</a> намерен подать в суд на Первый канал и на участницу шоу "Голос" Алину Виардо за исполнение кавер-версии его хита "Плот" без разрешения.Музыкант рассказал РИА Новости, что разрешения на переработку песни и ее исполнение ни участнице шоу "<a href="http://ria.ru/organization_Golos/" target="_blank" data-auto="true">Голос</a>", ни каналу он не давал, являясь автором песни и владельцем прав на нее.По его словам, участница "хотела петь то, что ей подходит, но авторы программы настояли и впервые за девять сезонов шоу жюри обсуждало не произведение или исполнителя, а автора песни".Комментариями Первого канала РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20201013/loza-1579596934.html
https://ria.ru/20200918/zemlya-1577433974.html
Исполнять песню "Плот" без соответствующего разрешения автора, да и вообще её исполнять - это преступление. Это не просто преступление, это преступление перед всем Человечеством!
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россия
РИА Новости
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россия, "голос", юрий лоза

Лоза подаст в суд на Первый канал

23:40 14.10.2020 (обновлено: 23:44 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2017" в Москве
Музыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2017 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Музыкант Юрий Лоза намерен подать в суд на Первый канал и на участницу шоу "Голос" Алину Виардо за исполнение кавер-версии его хита "Плот" без разрешения.
Музыкант рассказал РИА Новости, что разрешения на переработку песни и ее исполнение ни участнице шоу "Голос", ни каналу он не давал, являясь автором песни и владельцем прав на нее.
Конкурс рок-музыки, организованный газетой Московский комсомолец. Выступает эстрадный певец Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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"Первый канал меня не спрашивал и не собирался, зная, что я категорически против использования фрагмента моей песни. Сейчас мои адвокаты подготовятся, и буду подавать иск в суд, сумма иска пока не определена", - сказал РИА Новости Лоза.

По его словам, участница "хотела петь то, что ей подходит, но авторы программы настояли и впервые за девять сезонов шоу жюри обсуждало не произведение или исполнителя, а автора песни".
Комментариями Первого канала РИА Новости пока не располагает.
Певец Юрий Лоза в спортивном комплексе Олимпийский во время выступления на фестивале Авторадио Дискотека 80-х - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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ШоубизРоссия"Голос"Юрий Лоза
 
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