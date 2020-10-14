https://ria.ru/20201014/loza-1579864430.html

Лоза подаст в суд на Первый канал

Музыкант Юрий Лоза намерен подать в суд на Первый канал и на участницу шоу "Голос" Алину Виардо за исполнение кавер-версии его хита "Плот" без разрешения. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T23:40

2020-10-14T23:40

2020-10-14T23:44

шоубиз

россия

"голос"

юрий лоза

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Музыкант <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Loza/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Лоза</a> намерен подать в суд на Первый канал и на участницу шоу "Голос" Алину Виардо за исполнение кавер-версии его хита "Плот" без разрешения.Музыкант рассказал РИА Новости, что разрешения на переработку песни и ее исполнение ни участнице шоу "<a href="http://ria.ru/organization_Golos/" target="_blank" data-auto="true">Голос</a>", ни каналу он не давал, являясь автором песни и владельцем прав на нее.По его словам, участница "хотела петь то, что ей подходит, но авторы программы настояли и впервые за девять сезонов шоу жюри обсуждало не произведение или исполнителя, а автора песни".Комментариями Первого канала РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20201013/loza-1579596934.html

https://ria.ru/20200918/zemlya-1577433974.html

Александр Аникин Исполнять песню "Плот" без соответствующего разрешения автора, да и вообще её исполнять - это преступление. Это не просто преступление, это преступление перед всем Человечеством! 13

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, "голос", юрий лоза