https://ria.ru/20201014/litva-1579679509.html

Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию

Бывший мэр Каунаса Витаутас Шустаускас в интервью Sputnik Литва раскритиковал политику Вильнюса и заявил, что власти продолжат действовать в ущерб стране. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T01:25

2020-10-14T01:25

2020-10-14T01:25

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Литовцам посоветовали перестать лаять на Россию

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Бывший мэр <a href="http://ria.ru/location_Kaunas/" target="_blank" data-auto="true">Каунаса</a> Витаутас Шустаускас в интервью <a href="https://lt.sputniknews.ru/politics/20201011/13396149/Litva-zhila-by-khorosho-esli-by-ne-layala-na-Rossiyu-schitaet-eks-mer-Kaunasa.html" target="_blank">Sputnik Литва</a> раскритиковал политику <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюса</a> и заявил, что власти продолжат действовать в ущерб стране.Политик предположил, что внешнеполитический курс <a href="https://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank">Литвы</a> вряд ли изменится после новых парламентских выборов.По его мнению, к власти в стране должны прийти другие политики, которые бы поменяли отношение к соседям."За бензин платили бы, наверное, несколько центов только", — подчеркнул политик.Экс-мэр Каунаса также отметил, что правящая партия успела сделать за четыре года "какие-то вещи для населения", однако он выступает категорически против нынешних трат на вооружение.<strong>Все новости Литвы читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://lt.sputniknews.ru/" target="_blank">Sputnik Литва >></a></strong>

https://ria.ru/20201002/litva-1578123698.html

https://ria.ru/20200723/1574814401.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

витаутас шустаускас, европа, сейм литвы, россия, каунас, белоруссия, вильнюс, литва, в мире