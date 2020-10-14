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Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
Бывший мэр Каунаса Витаутас Шустаускас в интервью Sputnik Литва раскритиковал политику Вильнюса и заявил, что власти продолжат действовать в ущерб стране. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T01:25
2020-10-14T01:25
витаутас шустаускас
европа
сейм литвы
россия
каунас
белоруссия
вильнюс
литва
в мире
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Литовцам посоветовали перестать лаять на Россию
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Бывший мэр <a href="http://ria.ru/location_Kaunas/" target="_blank" data-auto="true">Каунаса</a> Витаутас Шустаускас в интервью <a href="https://lt.sputniknews.ru/politics/20201011/13396149/Litva-zhila-by-khorosho-esli-by-ne-layala-na-Rossiyu-schitaet-eks-mer-Kaunasa.html" target="_blank">Sputnik Литва</a> раскритиковал политику <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюса</a> и заявил, что власти продолжат действовать в ущерб стране.Политик предположил, что внешнеполитический курс <a href="https://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank">Литвы</a> вряд ли изменится после новых парламентских выборов.По его мнению, к власти в стране должны прийти другие политики, которые бы поменяли отношение к соседям."За бензин платили бы, наверное, несколько центов только", — подчеркнул политик.Экс-мэр Каунаса также отметил, что правящая партия успела сделать за четыре года "какие-то вещи для населения", однако он выступает категорически против нынешних трат на вооружение.<strong>Все новости Литвы читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://lt.sputniknews.ru/" target="_blank">Sputnik Литва &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201002/litva-1578123698.html
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витаутас шустаускас, европа, сейм литвы, россия, каунас, белоруссия, вильнюс, литва, в мире

Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию

01:25 14.10.2020
 
© Depositphotos / proslgnВид на столицу Литвы
Вид на столицу Литвы - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Depositphotos / proslgn
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Бывший мэр Каунаса Витаутас Шустаускас в интервью Sputnik Литва раскритиковал политику Вильнюса и заявил, что власти продолжат действовать в ущерб стране.
Политик предположил, что внешнеполитический курс Литвы вряд ли изменится после новых парламентских выборов.

"Я когда-то, еще в 1992 году, сказал в Сейме: если будут умные люди, имея таких соседей, как Белоруссия и Россия, мы бы по экономике были бы в Европе. Если бы не лаяли, как собаки, на Россию, жили бы хорошо", — высказался Шустаускас.

По его мнению, к власти в стране должны прийти другие политики, которые бы поменяли отношение к соседям.
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"За бензин платили бы, наверное, несколько центов только", — подчеркнул политик.
Экс-мэр Каунаса также отметил, что правящая партия успела сделать за четыре года "какие-то вещи для населения", однако он выступает категорически против нынешних трат на вооружение.
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Витаутас ШустаускасЕвропаСейм ЛитвыРоссияКаунасБелоруссияВильнюсЛитваВ мире
 
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