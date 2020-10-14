Голикова заявила о низком запасе средств защиты от COVID-19 в регионах
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинская сестра раскладывает лекарства в отделении медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Запас средств индивидуальной защиты в ряде медицинских региональных организаций, в которых лечат больных от коронавируса, составляет менее месяца, в некоторых субъектах РФ этот запас составляет чуть более недели, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду.
"Анализ готовности субъектов РФ к осенне-зимнему эпидемическому сезону показал, что в ряде регионов запас средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, в которых лечат больных новой коронавирусной инфекцией, составляет менее 1 месяца, а в некоторых субъектах РФ - чуть более недели. В ряде регионов мы отмечаем низкий запас лекарственных препаратов", - сказала она на совещании президента РФ с членами правительства.
Голикова в этой связи хотела бы обратить внимание, что на сегодняшний день мощности промышленных предприятий позволяют удовлетворить запросы во всех средствах, которые применяются при лечении, оказании помощи и профилактики коронавирусной инфекции.
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