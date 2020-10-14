https://ria.ru/20201014/lekarstva-1579795405.html

Голикова заявила о низком запасе средств защиты от COVID-19 в регионах

Запас средств индивидуальной защиты в ряде медицинских региональных организаций, в которых лечат больных от коронавируса, составляет менее месяца, в некоторых... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T16:05

2020-10-14T16:05

2020-10-14T16:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Запас средств индивидуальной защиты в ряде медицинских региональных организаций, в которых лечат больных от коронавируса, составляет менее месяца, в некоторых субъектах РФ этот запас составляет чуть более недели, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> в среду.Голикова в этой связи хотела бы обратить внимание, что на сегодняшний день мощности промышленных предприятий позволяют удовлетворить запросы во всех средствах, которые применяются при лечении, оказании помощи и профилактики коронавирусной инфекции.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201001/koronavirus-1578067593.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова