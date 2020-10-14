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https://ria.ru/20201014/lekarstva-1579795405.html
Голикова заявила о низком запасе средств защиты от COVID-19 в регионах
Запас средств индивидуальной защиты в ряде медицинских региональных организаций, в которых лечат больных от коронавируса, составляет менее месяца, в некоторых... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:05
2020-10-14T16:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Запас средств индивидуальной защиты в ряде медицинских региональных организаций, в которых лечат больных от коронавируса, составляет менее месяца, в некоторых субъектах РФ этот запас составляет чуть более недели, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> в среду.Голикова в этой связи хотела бы обратить внимание, что на сегодняшний день мощности промышленных предприятий позволяют удовлетворить запросы во всех средствах, которые применяются при лечении, оказании помощи и профилактики коронавирусной инфекции.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова

Голикова заявила о низком запасе средств защиты от COVID-19 в регионах

16:05 14.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинская сестра раскладывает лекарства в отделении медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19
Медицинская сестра раскладывает лекарства в отделении медицинского центра Министерства обороны РФ для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Запас средств индивидуальной защиты в ряде медицинских региональных организаций, в которых лечат больных от коронавируса, составляет менее месяца, в некоторых субъектах РФ этот запас составляет чуть более недели, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду.
"Анализ готовности субъектов РФ к осенне-зимнему эпидемическому сезону показал, что в ряде регионов запас средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, в которых лечат больных новой коронавирусной инфекцией, составляет менее 1 месяца, а в некоторых субъектах РФ - чуть более недели. В ряде регионов мы отмечаем низкий запас лекарственных препаратов", - сказала она на совещании президента РФ с членами правительства.
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Голикова в этой связи хотела бы обратить внимание, что на сегодняшний день мощности промышленных предприятий позволяют удовлетворить запросы во всех средствах, которые применяются при лечении, оказании помощи и профилактики коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
 
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