https://ria.ru/20201014/lekarstva-1579701975.html

В Госдуме оценили возможность бесплатной выдачи лекарств по рецепту

Обеспечение граждан за счет государства всеми лекарства по рецепту будет стоить 670-680 миллиардов рублей в год, реализовать эту инициативу возможно к 2023... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T09:50

2020-10-14T09:50

2020-10-14T10:26

здоровье - общество

дмитрий медведев

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Обеспечение граждан за счет государства всеми лекарства по рецепту будет стоить 670-680 миллиардов рублей в год, реализовать эту инициативу возможно к 2023 году, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров ("Единая Россия").С предложением оплачивать за счет государства лекарства по рецепту врачей ранее выступил председатель "Единой России" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы партии.Причем, по его словам, в целом есть понимание того, откуда брать необходимые ресурсы.Как рассказал Петров, рассматривалось несколько вариантов осуществления этой инициативы: через выдачу лекарств в аптеке бесплатно либо через компенсацию гражданину затрат."В бюджете 2021 года этого у нас нет. Но сможем ли мы в 2022? Если постараться нам и правильно, эффективно использовать бюджет, сможем. А по бюджету 2023 года там все сходилось", - добавил Петров.

https://ria.ru/20201009/lekarstva-1579086681.html

https://ria.ru/20201005/lekarstva-1578200550.html

Арсений Новиков Читайте между строк - не фига не получите..... 11

Егор Панкратов Болтун косолапый наговорил предвыборных речей. Верить ему нельзя. 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, дмитрий медведев, общество