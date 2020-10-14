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https://ria.ru/20201014/lekarstva-1579701975.html
В Госдуме оценили возможность бесплатной выдачи лекарств по рецепту
Обеспечение граждан за счет государства всеми лекарства по рецепту будет стоить 670-680 миллиардов рублей в год, реализовать эту инициативу возможно к 2023... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T09:50
2020-10-14T10:26
здоровье - общество
дмитрий медведев
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Обеспечение граждан за счет государства всеми лекарства по рецепту будет стоить 670-680 миллиардов рублей в год, реализовать эту инициативу возможно к 2023 году, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров ("Единая Россия").С предложением оплачивать за счет государства лекарства по рецепту врачей ранее выступил председатель "Единой России" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы партии.Причем, по его словам, в целом есть понимание того, откуда брать необходимые ресурсы.Как рассказал Петров, рассматривалось несколько вариантов осуществления этой инициативы: через выдачу лекарств в аптеке бесплатно либо через компенсацию гражданину затрат."В бюджете 2021 года этого у нас нет. Но сможем ли мы в 2022? Если постараться нам и правильно, эффективно использовать бюджет, сможем. А по бюджету 2023 года там все сходилось", - добавил Петров.
https://ria.ru/20201009/lekarstva-1579086681.html
https://ria.ru/20201005/lekarstva-1578200550.html
Читайте между строк - не фига не получите.....
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Болтун косолапый наговорил предвыборных речей. Верить ему нельзя.
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РИА Новости
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здоровье - общество, дмитрий медведев, общество

В Госдуме оценили возможность бесплатной выдачи лекарств по рецепту

09:50 14.10.2020 (обновлено: 10:26 14.10.2020)
 
© Fotolia / PHILETDOMМедицинский рецепт
Медицинский рецепт - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Fotolia / PHILETDOM
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Обеспечение граждан за счет государства всеми лекарства по рецепту будет стоить 670-680 миллиардов рублей в год, реализовать эту инициативу возможно к 2023 году, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров ("Единая Россия").
С предложением оплачивать за счет государства лекарства по рецепту врачей ранее выступил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы партии.
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"Этот вопрос просчитывался уже не один раз у нас, и мы по лекарствам, естественно системно смотрим, когда это вообще возможно. А по прогнозу, который мы смотрели с точки зрения федерального бюджета Российской Федерации и возможности дополнительных каких-либо фондов, получалась цифра в районе 670-680 миллиардов рублей в год", - сказал Петров РИА Новости.
Причем, по его словам, в целом есть понимание того, откуда брать необходимые ресурсы.
Как рассказал Петров, рассматривалось несколько вариантов осуществления этой инициативы: через выдачу лекарств в аптеке бесплатно либо через компенсацию гражданину затрат.
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"Мы предлагали компенсацию, в которой утверждены цены государством. В аптеках цены могут быть разные. Например, есть аспирин российский и аспирин немецкий — разная цена. Если гражданин хочет купить немецкий, то ему компенсировать цену российского все-таки. То есть определить цену, которое государство готово заплатить государство, но компенсировать. Потому что по действующему веществу они одинаковые", - сказал парламентарий.
"В бюджете 2021 года этого у нас нет. Но сможем ли мы в 2022? Если постараться нам и правильно, эффективно использовать бюджет, сможем. А по бюджету 2023 года там все сходилось", - добавил Петров.
 
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Здоровье - ОбществоДмитрий МедведевОбщество
 
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