https://ria.ru/20201014/lekarstva-1579701975.html
В Госдуме оценили возможность бесплатной выдачи лекарств по рецепту
Обеспечение граждан за счет государства всеми лекарства по рецепту будет стоить 670-680 миллиардов рублей в год, реализовать эту инициативу возможно к 2023... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T09:50
2020-10-14T09:50
2020-10-14T10:26
здоровье - общество
дмитрий медведев
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Обеспечение граждан за счет государства всеми лекарства по рецепту будет стоить 670-680 миллиардов рублей в год, реализовать эту инициативу возможно к 2023 году, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров ("Единая Россия").С предложением оплачивать за счет государства лекарства по рецепту врачей ранее выступил председатель "Единой России" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы партии.Причем, по его словам, в целом есть понимание того, откуда брать необходимые ресурсы.Как рассказал Петров, рассматривалось несколько вариантов осуществления этой инициативы: через выдачу лекарств в аптеке бесплатно либо через компенсацию гражданину затрат."В бюджете 2021 года этого у нас нет. Но сможем ли мы в 2022? Если постараться нам и правильно, эффективно использовать бюджет, сможем. А по бюджету 2023 года там все сходилось", - добавил Петров.
https://ria.ru/20201009/lekarstva-1579086681.html
https://ria.ru/20201005/lekarstva-1578200550.html
Арсений Новиков
Читайте между строк - не фига не получите.....
11
Егор Панкратов
Болтун косолапый наговорил предвыборных речей. Верить ему нельзя.
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9
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, дмитрий медведев, общество
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Обеспечение граждан за счет государства всеми лекарства по рецепту будет стоить 670-680 миллиардов рублей в год, реализовать эту инициативу возможно к 2023 году, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров ("Единая Россия").
С предложением оплачивать за счет государства лекарства по рецепту врачей ранее выступил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев
на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы партии.
"Этот вопрос просчитывался уже не один раз у нас, и мы по лекарствам, естественно системно смотрим, когда это вообще возможно. А по прогнозу, который мы смотрели с точки зрения федерального бюджета Российской Федерации и возможности дополнительных каких-либо фондов, получалась цифра в районе 670-680 миллиардов рублей в год", - сказал Петров РИА Новости.
Причем, по его словам, в целом есть понимание того, откуда брать необходимые ресурсы.
Как рассказал Петров, рассматривалось несколько вариантов осуществления этой инициативы: через выдачу лекарств в аптеке бесплатно либо через компенсацию гражданину затрат.
"Мы предлагали компенсацию, в которой утверждены цены государством. В аптеках цены могут быть разные. Например, есть аспирин российский и аспирин немецкий — разная цена. Если гражданин хочет купить немецкий, то ему компенсировать цену российского все-таки. То есть определить цену, которое государство готово заплатить государство, но компенсировать. Потому что по действующему веществу они одинаковые", - сказал парламентарий.
"В бюджете 2021 года этого у нас нет. Но сможем ли мы в 2022? Если постараться нам и правильно, эффективно использовать бюджет, сможем. А по бюджету 2023 года там все сходилось", - добавил Петров.