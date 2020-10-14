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Роспотребнадзор выявил более 15 соединений для лекарств от COVID-19
Роспотребнадзор провел оценку противовирусных свойств более 500 терапевтических средств, обнаружено более 15 перспективных соединений для создания лекарств от... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T09:18
2020-10-14T09:18
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> провел оценку противовирусных свойств более 500 терапевтических средств, обнаружено более 15 перспективных соединений для создания лекарств от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, сообщила пресс-служба ведомства.Специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора проводят исследования по оценке эффективности зарегистрированных на территории России противовирусных препаратов, а также других терапевтических средств и новых соединений, с целью оценки перспективности их использования для лечения COVID-19, пояснили в пресс-службе."К настоящему времени проведена оценка противовирусных свойств более 500 кандидатных терапевтических средств. Работы проводятся в несколько этапов, включающие изучение свойств в экспериментах in vitro (на культурах клеток) и in vivo (на лабораторных животных). Было обнаружено более 15 соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью и перспективных для создания лечебных препаратов против COVID-19", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор выявил более 15 соединений для лекарств от COVID-19

09:18 14.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор провел оценку противовирусных свойств более 500 терапевтических средств, обнаружено более 15 перспективных соединений для создания лекарств от коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.
Специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора проводят исследования по оценке эффективности зарегистрированных на территории России противовирусных препаратов, а также других терапевтических средств и новых соединений, с целью оценки перспективности их использования для лечения COVID-19, пояснили в пресс-службе.
"К настоящему времени проведена оценка противовирусных свойств более 500 кандидатных терапевтических средств. Работы проводятся в несколько этапов, включающие изучение свойств в экспериментах in vitro (на культурах клеток) и in vivo (на лабораторных животных). Было обнаружено более 15 соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью и перспективных для создания лечебных препаратов против COVID-19", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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