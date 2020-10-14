Лавров оценил соблюдение торговых договоренностей с США и Китаем
12:36 14.10.2020 (обновлено: 12:42 14.10.2020)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. У России нет причин дистанцироваться ни от США, ни от Китая по торговым договоренностям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Я не вижу причин, по которым мы должны дистанцироваться от кого бы то ни было. Дистанцироваться от договоренностей, которые мы рассматриваем как взаимовыгодные и работающие, было бы глупо. Дистанцироваться от этих договоренностей, в данном случае - с Китаем, только для того, чтобы показать, что мы тоже интриганствовать можем - зачем, это себе в ущерб", - сказал Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.