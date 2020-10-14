Лавров оценил соблюдение торговых договоренностей с США и Китаем

"Я не вижу причин, по которым мы должны дистанцироваться от кого бы то ни было. Дистанцироваться от договоренностей, которые мы рассматриваем как взаимовыгодные и работающие, было бы глупо. Дистанцироваться от этих договоренностей, в данном случае - с Китаем, только для того, чтобы показать, что мы тоже интриганствовать можем - зачем, это себе в ущерб", - сказал Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио Sputnik.