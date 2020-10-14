России пора перестать оглядываться на Запад, считает Лавров
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. России пора перестать "оглядываться" на Запад, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нам пора перестать, и мы уже перестаем судить о себе по тем оценкам, которые нам выставляют коллективный Запад или отдельные западные страны", - сказал он в интервью трем российским радиостанциям, включая Sputnik.
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"Я не думаю, что нам нужно постоянно смотреть на то, что о нас говорит Запад", - добавил министр.
При этом, по его словам, это совсем не означает отхода от достигнутых ранее договоренностей.
"Я убежден, что наша позиция отстранения от ситуации, когда мы оглядываемся на Запад – "Ага, что он там о нас подумает?", - должна оставаться в рамках международного права, и мы должны сохранять приверженность всем тем договоренностям, которые с нашим участием достигались", - подчеркнул Лавров.
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В то же время он указал, что страны Запада почему-то зачастую "считают себя и выше закона, и выше уровня Российской Федерации".
"Чувство собственного превосходства очень опасно. Нам достаточно чувства собственного достоинства", - отметил российский министр.