https://ria.ru/20201014/lavrov-1579736837.html

России пора перестать оглядываться на Запад, считает Лавров

России пора перестать "оглядываться" на Запад, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T12:18

2020-10-14T12:18

2020-10-14T12:18

большое интервью сергея лаврова

сергей лавров

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> России пора перестать "оглядываться" на Запад, считает глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Я не думаю, что нам нужно постоянно смотреть на то, что о нас говорит Запад", - добавил министр.При этом, по его словам, это совсем не означает отхода от достигнутых ранее договоренностей.В то же время он указал, что страны Запада почему-то зачастую "считают себя и выше закона, и выше уровня Российской Федерации".

https://ria.ru/20200924/zapad-1577708644.html

https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578534318.html

Василий Кнутт Сколько раз уже слышу это заклинание. А куда вы денетесь господа, у вас есть альтернатива европейскому рынку? Не смешите. 21

a.yast Совершенно верно! Свободу Платошкину! 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью сергея лаврова, сергей лавров, в мире