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https://ria.ru/20201014/lavrov-1579736837.html
России пора перестать оглядываться на Запад, считает Лавров
России пора перестать "оглядываться" на Запад, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:18
2020-10-14T12:18
большое интервью сергея лаврова
сергей лавров
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> России пора перестать "оглядываться" на Запад, считает глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Я не думаю, что нам нужно постоянно смотреть на то, что о нас говорит Запад", - добавил министр.При этом, по его словам, это совсем не означает отхода от достигнутых ранее договоренностей.В то же время он указал, что страны Запада почему-то зачастую "считают себя и выше закона, и выше уровня Российской Федерации".
https://ria.ru/20200924/zapad-1577708644.html
https://ria.ru/20201006/navalnyy-1578534318.html
Сколько раз уже слышу это заклинание. А куда вы денетесь господа, у вас есть альтернатива европейскому рынку? Не смешите.
21
Совершенно верно! Свободу Платошкину!
13
14
РИА Новости
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60
большое интервью сергея лаврова, сергей лавров, в мире

России пора перестать оглядываться на Запад, считает Лавров

12:18 14.10.2020
 
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. России пора перестать "оглядываться" на Запад, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нам пора перестать, и мы уже перестаем судить о себе по тем оценкам, которые нам выставляют коллективный Запад или отдельные западные страны", - сказал он в интервью трем российским радиостанциям, включая Sputnik.

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"Я не думаю, что нам нужно постоянно смотреть на то, что о нас говорит Запад", - добавил министр.
При этом, по его словам, это совсем не означает отхода от достигнутых ранее договоренностей.
"Я убежден, что наша позиция отстранения от ситуации, когда мы оглядываемся на Запад – "Ага, что он там о нас подумает?", - должна оставаться в рамках международного права, и мы должны сохранять приверженность всем тем договоренностям, которые с нашим участием достигались", - подчеркнул Лавров.
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В то же время он указал, что страны Запада почему-то зачастую "считают себя и выше закона, и выше уровня Российской Федерации".
"Чувство собственного превосходства очень опасно. Нам достаточно чувства собственного достоинства", - отметил российский министр.
 
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