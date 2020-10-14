https://ria.ru/20201014/lavrov-1579734553.html

Лавров раскритиковал действия США в Молдавии и Закавказье

США ведут себя грубо и беспардонно в Молдавии и республиках Закавказья, Россия такими методами действовать не будет, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T12:10

2020-10-14T12:10

2020-10-14T23:20

большое интервью сергея лаврова

закавказье

сергей лавров

молдавия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579399340_0:0:2946:1657_1400x0_80_0_0_e000bf9ff4d97370d7085c271d8d46aa.jpg

<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> США ведут себя грубо и беспардонно в Молдавии и республиках Закавказья, Россия такими методами действовать не будет, заявил министр иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Они (США. — Прим. ред.) ведут себя грубо, невежливо, беспардонно, хотя всех пытаются учить уважать право каждого народа самим выбирать свою судьбу. Они это право пытаются формировать через свои посольства, как это было в Киеве, в ходе двух Майданов, все прекрасно знают, где и в каком количестве там расположены в официальных правительственных зданиях представители и ФБР, и ЦРУ", — сказал Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио <a href="https://radiosputnik.ria.ru/" target="_blank">Sputnik</a>.Он добавил, что американская сторона то же самое теперь делает в <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a>. "Мы видим это. Даже по публичным высказываниям американского посла. Они продвигают свои интересы и в республиках <a href="http://ria.ru/location_Zakavkaze/" target="_blank" data-auto="true">Закавказья</a>, мы это тоже видим и знаем. Но я убежден, что мы такого рода методами действовать не должны", — отметил министр.

https://ria.ru/20201014/lavrov-1579722302.html

4

закавказье

молдавия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью сергея лаврова, закавказье, сергей лавров, молдавия, в мире