https://ria.ru/20201014/lavrov-1579734553.html
Лавров раскритиковал действия США в Молдавии и Закавказье
США ведут себя грубо и беспардонно в Молдавии и республиках Закавказья, Россия такими методами действовать не будет, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:10
2020-10-14T12:10
2020-10-14T23:20
большое интервью сергея лаврова
закавказье
сергей лавров
молдавия
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> США ведут себя грубо и беспардонно в Молдавии и республиках Закавказья, Россия такими методами действовать не будет, заявил министр иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Они (США. — Прим. ред.) ведут себя грубо, невежливо, беспардонно, хотя всех пытаются учить уважать право каждого народа самим выбирать свою судьбу. Они это право пытаются формировать через свои посольства, как это было в Киеве, в ходе двух Майданов, все прекрасно знают, где и в каком количестве там расположены в официальных правительственных зданиях представители и ФБР, и ЦРУ", — сказал Лавров в интервью трем российским радиостанциям, включая Радио <a href="https://radiosputnik.ria.ru/" target="_blank">Sputnik</a>.Он добавил, что американская сторона то же самое теперь делает в <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a>. "Мы видим это. Даже по публичным высказываниям американского посла. Они продвигают свои интересы и в республиках <a href="http://ria.ru/location_Zakavkaze/" target="_blank" data-auto="true">Закавказья</a>, мы это тоже видим и знаем. Но я убежден, что мы такого рода методами действовать не должны", — отметил министр.
https://ria.ru/20201014/lavrov-1579722302.html
4
закавказье
молдавия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большое интервью сергея лаврова, закавказье, сергей лавров, молдавия, в мире