https://ria.ru/20201014/lavrov-1579731993.html

Лавров отметил важность улучшения отношений Израиля с арабскими странами

Россия выступает за улучшение отношений Израиля с арабскими странами, но против того, чтобы это делалось за счет интересов палестинцев, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T12:00

2020-10-14T12:00

2020-10-14T12:00

большое интервью сергея лаврова

генеральная ассамблея оон

сергей лавров

бахрейн

сша

израиль

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Россия выступает за улучшение отношений <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> с арабскими странами, но против того, чтобы это делалось за счет интересов палестинцев, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Мы за то, чтобы отношения Израиля со своими соседями и с другими странами региона улучшались, но мы против того, чтобы это делалось за счет интересов палестинского народа, которые закреплены в той же самой резолюции <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генеральной ассамблеи (ООН)</a>, которая провозгласила и создание еврейского государства", - сказал он в интервью российским радиостанциям."Еврейское государство живет и здравствует, наши близкие друзья и партнеры, а палестинского пока нет", - отметил Лавров.<a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Bahrain/" target="_blank" data-auto="true">Бахрейн</a> 15 сентября заключили с Израилем соглашения о нормализации связей. Торжественная церемония подписания этих документов прошла в Белом доме, поскольку договоренности были достигнуты при активном посредничестве <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.

https://ria.ru/20201008/asad-1578780353.html

7

бахрейн

сша

израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью сергея лаврова, генеральная ассамблея оон, сергей лавров, бахрейн, сша, израиль, в мире