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https://ria.ru/20201014/lavrov-1579731993.html
Лавров отметил важность улучшения отношений Израиля с арабскими странами
Россия выступает за улучшение отношений Израиля с арабскими странами, но против того, чтобы это делалось за счет интересов палестинцев, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:00
2020-10-14T12:00
большое интервью сергея лаврова
генеральная ассамблея оон
сергей лавров
бахрейн
сша
израиль
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Россия выступает за улучшение отношений <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> с арабскими странами, но против того, чтобы это делалось за счет интересов палестинцев, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Мы за то, чтобы отношения Израиля со своими соседями и с другими странами региона улучшались, но мы против того, чтобы это делалось за счет интересов палестинского народа, которые закреплены в той же самой резолюции <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генеральной ассамблеи (ООН)</a>, которая провозгласила и создание еврейского государства", - сказал он в интервью российским радиостанциям."Еврейское государство живет и здравствует, наши близкие друзья и партнеры, а палестинского пока нет", - отметил Лавров.<a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Bahrain/" target="_blank" data-auto="true">Бахрейн</a> 15 сентября заключили с Израилем соглашения о нормализации связей. Торжественная церемония подписания этих документов прошла в Белом доме, поскольку договоренности были достигнуты при активном посредничестве <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.
https://ria.ru/20201008/asad-1578780353.html
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бахрейн
сша
израиль
РИА Новости
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большое интервью сергея лаврова, генеральная ассамблея оон, сергей лавров, бахрейн, сша, израиль, в мире

Лавров отметил важность улучшения отношений Израиля с арабскими странами

12:00 14.10.2020
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия выступает за улучшение отношений Израиля с арабскими странами, но против того, чтобы это делалось за счет интересов палестинцев, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы за то, чтобы отношения Израиля со своими соседями и с другими странами региона улучшались, но мы против того, чтобы это делалось за счет интересов палестинского народа, которые закреплены в той же самой резолюции Генеральной ассамблеи (ООН), которая провозгласила и создание еврейского государства", - сказал он в интервью российским радиостанциям.
"Еврейское государство живет и здравствует, наши близкие друзья и партнеры, а палестинского пока нет", - отметил Лавров.
ОАЭ и Бахрейн 15 сентября заключили с Израилем соглашения о нормализации связей. Торжественная церемония подписания этих документов прошла в Белом доме, поскольку договоренности были достигнуты при активном посредничестве США.
Президент Сирии Башар Асад во время интервью агентству Associated Press. 21 сентября 2016 - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Большое интервью Сергея ЛавроваГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровБахрейнСШАИзраильВ мире
 
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