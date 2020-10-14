https://ria.ru/20201014/lavrov-1579731993.html
Лавров отметил важность улучшения отношений Израиля с арабскими странами
Россия выступает за улучшение отношений Израиля с арабскими странами, но против того, чтобы это делалось за счет интересов палестинцев, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T12:00
2020-10-14T12:00
2020-10-14T12:00
большое интервью сергея лаврова
генеральная ассамблея оон
сергей лавров
бахрейн
сша
израиль
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Россия выступает за улучшение отношений <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> с арабскими странами, но против того, чтобы это делалось за счет интересов палестинцев, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Мы за то, чтобы отношения Израиля со своими соседями и с другими странами региона улучшались, но мы против того, чтобы это делалось за счет интересов палестинского народа, которые закреплены в той же самой резолюции <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генеральной ассамблеи (ООН)</a>, которая провозгласила и создание еврейского государства", - сказал он в интервью российским радиостанциям."Еврейское государство живет и здравствует, наши близкие друзья и партнеры, а палестинского пока нет", - отметил Лавров.<a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Bahrain/" target="_blank" data-auto="true">Бахрейн</a> 15 сентября заключили с Израилем соглашения о нормализации связей. Торжественная церемония подписания этих документов прошла в Белом доме, поскольку договоренности были достигнуты при активном посредничестве <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.
https://ria.ru/20201008/asad-1578780353.html
7
бахрейн
сша
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большое интервью сергея лаврова, генеральная ассамблея оон, сергей лавров, бахрейн, сша, израиль, в мире