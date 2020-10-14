https://ria.ru/20201014/lavrov-1579722302.html

Лавров заявил о попытках США ослабить Россию и Турцию

США весьма активны в Ливии, пытаются через свои действия в этой стране ослабить Турцию и Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T11:25

2020-10-14T11:25

2020-10-14T11:39

сергей лавров

триполи

большое интервью сергея лаврова

ливия

турция

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> весьма активны в <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>, пытаются через свои действия в этой стране ослабить <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> и Россию, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."В Ливии США весьма и весьма активны и также пытаются "разрулировать" этот конфликт в своих интересах, в том числе с тем, чтобы ослабить Турцию и ослабить РФ, между прочим. Это открыто заявляется", - сказал он в интервью российским радиостанциям.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия, которое контролирует <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a> и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катар</a>, а ЛНА - <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>.

https://ria.ru/20200928/karabakh-1577883254.html

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триполи

ливия

турция

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, триполи, большое интервью сергея лаврова, ливия, турция, сша, в мире