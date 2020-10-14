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https://ria.ru/20201014/lavrov-1579722302.html
Лавров заявил о попытках США ослабить Россию и Турцию
США весьма активны в Ливии, пытаются через свои действия в этой стране ослабить Турцию и Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:25
2020-10-14T11:39
сергей лавров
триполи
большое интервью сергея лаврова
ливия
турция
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> весьма активны в <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>, пытаются через свои действия в этой стране ослабить <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a> и Россию, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."В Ливии США весьма и весьма активны и также пытаются "разрулировать" этот конфликт в своих интересах, в том числе с тем, чтобы ослабить Турцию и ослабить РФ, между прочим. Это открыто заявляется", - сказал он в интервью российским радиостанциям.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия, которое контролирует <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a> и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катар</a>, а ЛНА - <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египет</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>.
https://ria.ru/20200928/karabakh-1577883254.html
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триполи
ливия
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РИА Новости
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сергей лавров, триполи, большое интервью сергея лаврова, ливия, турция, сша, в мире

Лавров заявил о попытках США ослабить Россию и Турцию

11:25 14.10.2020 (обновлено: 11:39 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. США весьма активны в Ливии, пытаются через свои действия в этой стране ослабить Турцию и Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В Ливии США весьма и весьма активны и также пытаются "разрулировать" этот конфликт в своих интересах, в том числе с тем, чтобы ослабить Турцию и ослабить РФ, между прочим. Это открыто заявляется", - сказал он в интервью российским радиостанциям.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ.
Боевые действия в Нагорном Карабахе. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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Сергей ЛавровТриполиБольшое интервью Сергея ЛавроваЛивияТурцияСШАВ мире
 
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