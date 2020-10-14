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Большое интервью Сергея Лаврова. Прямая трансляция

Министр иностранных дел Сергей Лавров отвечает на вопросы российских журналистов в интервью радио Sputnik и другим радиостанциям. РИА Новости, 14.10.2020

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роман бабаян

сергей лавров

владимир сунгоркин

маргарита симоньян

политика

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Министр иностранных дел Сергей Лавров отвечает на вопросы российских журналистов в интервью радио Sputnik и другим радиостанциям.Среди главных тем для обсуждения — отношения с Западом, ситуация в Белоруссии и вокруг Нагорного Карабаха. Интервью берут главные редакторы RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, издательского дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин и радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

Игорь Земский Кто не желает слушать Лаврова, будет вынужден слушать Шойгу 225

VVV VVV Крут, как всегда на высоте, пример всем политикам международникам. Человек заслуживающий уважения, с позиции которого можно и нужно писать учебники по дипломатии. 221

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, роман бабаян, сергей лавров, владимир сунгоркин, маргарита симоньян, политика