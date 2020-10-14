https://ria.ru/20201014/lavrov-1579692662.html
Большое интервью Сергея Лаврова. Прямая трансляция
Министр иностранных дел Сергей Лавров отвечает на вопросы российских журналистов в интервью радио Sputnik и другим радиостанциям. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T11:00
2020-10-14T11:00
2020-10-14T15:25
роман бабаян
сергей лавров
владимир сунгоркин
маргарита симоньян
политика
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Министр иностранных дел Сергей Лавров отвечает на вопросы российских журналистов в интервью радио Sputnik и другим радиостанциям.Среди главных тем для обсуждения — отношения с Западом, ситуация в Белоруссии и вокруг Нагорного Карабаха. Интервью берут главные редакторы RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, издательского дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин и радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.
Игорь Земский
Кто не желает слушать Лаврова, будет вынужден слушать Шойгу
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VVV VVV
Крут, как всегда на высоте, пример всем политикам международникам. Человек заслуживающий уважения, с позиции которого можно и нужно писать учебники по дипломатии.
221
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Сергей Лавров дает интервью российским журналистам
LIVE: Сергей Лавров дает интервью российским журналистам
2020-10-14T11:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, роман бабаян, сергей лавров, владимир сунгоркин, маргарита симоньян, политика