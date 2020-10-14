https://ria.ru/20201014/kurs-1579765014.html

РВК создала курс для вузов по развитию медтех-предпринимательства

Российская венчурная компания (РВК) совместно с Сеченовским университетом разработали курс по обучению студентов вузов развитию предпринимательства в секторе... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T14:20

2020-10-14T14:20

2020-10-14T14:20

российская венчурная компания

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/101324/56/1013245644_0:128:3187:1921_1400x0_80_0_0_f42716f402df7ef9ffbf914e6e43ddbf.jpg

<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости/Прайм.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_venchurnaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Российская венчурная компания</a> (РВК) совместно с Сеченовским университетом разработали курс по обучению студентов вузов развитию предпринимательства в секторе медицинских технологий, говорится в сообщении компании."В 2020-2021 учебном году курс по развитию медтех-предпринимательства будет внедрен в более 10 вузах России, включая <a href="http://ria.ru/organization_Sibirskijj_gosudarstvennyjj_medicinskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">СибГМУ</a>, СамГМУ, НИЯУ <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_inzhenerno_fizicheskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">МИФИ</a> и других. Студенты, магистры и аспиранты в ходе практической командной работы будут развивать собственные проекты и изучать реальные примеры в области медицины, фармацевтики и здравоохранения", — отмечается в сообщении. Курс будет передаваться вузам по безвозмездной лицензии.Курс по технологическому предпринимательству в сфере биомедицины и технологий здравоохранения был разработан Сеченовским университетом по заказу РВК. В разработке и верификации материалов курса участвовали эксперты ведущих университетов, представители стартапов, фондов, фармкомпаний и рынков Национальной технологической инициативы – "Хелснет" и "Нейронет".Курс охватывает вопросы, связанные с особенностями отрасли здравоохранения, продолжительностью и сложностью технологического цикла разработки продукта, с необходимостью клинических испытаний лекарственных средств и медицинских изделий, а также с нюансами государственной и международной регуляторики."Для нас внедрение таких курсов в учебные планы профильных вузов – это важная экосистемная задача по созданию "почвы" для формирования будущих проектов на рынках НТИ "Хелснет" и "Нейронет". Чем больше студенческих команд пройдут через учебный курс по медтех-предпринимательству, тем больше из них получат мотивацию и опыт для создания уже более полноценных проектов в будущем. Поэтому для нас так важно наличие практической, проектной работы в рамках обучения", – прокомментировал новации директор по развитию инновационной экосистемы РВК <a href="http://ria.ru/person_aleksey-gusev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Гусев</a>.

https://ria.ru/20200925/soobschestva-1577758258.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская венчурная компания, новости компаний - экономика