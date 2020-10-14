Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201014/kurs-1579765014.html
РВК создала курс для вузов по развитию медтех-предпринимательства
Российская венчурная компания (РВК) совместно с Сеченовским университетом разработали курс по обучению студентов вузов развитию предпринимательства в секторе... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T14:20
2020-10-14T14:20
российская венчурная компания
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/101324/56/1013245644_0:128:3187:1921_1400x0_80_0_0_f42716f402df7ef9ffbf914e6e43ddbf.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости/Прайм.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_venchurnaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Российская венчурная компания</a> (РВК) совместно с Сеченовским университетом разработали курс по обучению студентов вузов развитию предпринимательства в секторе медицинских технологий, говорится в сообщении компании."В 2020-2021 учебном году курс по развитию медтех-предпринимательства будет внедрен в более 10 вузах России, включая <a href="http://ria.ru/organization_Sibirskijj_gosudarstvennyjj_medicinskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">СибГМУ</a>, СамГМУ, НИЯУ <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_inzhenerno_fizicheskijj_institut/" target="_blank" data-auto="true">МИФИ</a> и других. Студенты, магистры и аспиранты в ходе практической командной работы будут развивать собственные проекты и изучать реальные примеры в области медицины, фармацевтики и здравоохранения", — отмечается в сообщении. Курс будет передаваться вузам по безвозмездной лицензии.Курс по технологическому предпринимательству в сфере биомедицины и технологий здравоохранения был разработан Сеченовским университетом по заказу РВК. В разработке и верификации материалов курса участвовали эксперты ведущих университетов, представители стартапов, фондов, фармкомпаний и рынков Национальной технологической инициативы – "Хелснет" и "Нейронет".Курс охватывает вопросы, связанные с особенностями отрасли здравоохранения, продолжительностью и сложностью технологического цикла разработки продукта, с необходимостью клинических испытаний лекарственных средств и медицинских изделий, а также с нюансами государственной и международной регуляторики."Для нас внедрение таких курсов в учебные планы профильных вузов – это важная экосистемная задача по созданию "почвы" для формирования будущих проектов на рынках НТИ "Хелснет" и "Нейронет". Чем больше студенческих команд пройдут через учебный курс по медтех-предпринимательству, тем больше из них получат мотивацию и опыт для создания уже более полноценных проектов в будущем. Поэтому для нас так важно наличие практической, проектной работы в рамках обучения", – прокомментировал новации директор по развитию инновационной экосистемы РВК <a href="http://ria.ru/person_aleksey-gusev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Гусев</a>.
https://ria.ru/20200925/soobschestva-1577758258.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/101324/56/1013245644_229:0:2960:2048_1400x0_80_0_0_f32ad0088e7e88220a28ee1987a8307b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская венчурная компания, новости компаний - экономика

РВК создала курс для вузов по развитию медтех-предпринимательства

14:20 14.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОбучение студентов в Омской медицинской академии
Обучение студентов в Омской медицинской академии - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости/Прайм. Российская венчурная компания (РВК) совместно с Сеченовским университетом разработали курс по обучению студентов вузов развитию предпринимательства в секторе медицинских технологий, говорится в сообщении компании.
"В 2020-2021 учебном году курс по развитию медтех-предпринимательства будет внедрен в более 10 вузах России, включая СибГМУ, СамГМУ, НИЯУ МИФИ и других. Студенты, магистры и аспиранты в ходе практической командной работы будут развивать собственные проекты и изучать реальные примеры в области медицины, фармацевтики и здравоохранения", — отмечается в сообщении. Курс будет передаваться вузам по безвозмездной лицензии.
Курс по технологическому предпринимательству в сфере биомедицины и технологий здравоохранения был разработан Сеченовским университетом по заказу РВК. В разработке и верификации материалов курса участвовали эксперты ведущих университетов, представители стартапов, фондов, фармкомпаний и рынков Национальной технологической инициативы – "Хелснет" и "Нейронет".
Курс охватывает вопросы, связанные с особенностями отрасли здравоохранения, продолжительностью и сложностью технологического цикла разработки продукта, с необходимостью клинических испытаний лекарственных средств и медицинских изделий, а также с нюансами государственной и международной регуляторики.
Стенд Российской венчурной компании - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 12:26
РВК и "Центр предпринимательства" займутся развитием стартап-сообществ
"Для нас внедрение таких курсов в учебные планы профильных вузов – это важная экосистемная задача по созданию "почвы" для формирования будущих проектов на рынках НТИ "Хелснет" и "Нейронет". Чем больше студенческих команд пройдут через учебный курс по медтех-предпринимательству, тем больше из них получат мотивацию и опыт для создания уже более полноценных проектов в будущем. Поэтому для нас так важно наличие практической, проектной работы в рамках обучения", – прокомментировал новации директор по развитию инновационной экосистемы РВК Алексей Гусев.
 
Обсудить0
Российская венчурная компанияНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
22:18В московском торговом центре обрушился потолок
22:18Власти Подмосковья опровергли данные о школьных каникулах из-за COVID-19
22:15Минздрав зарегистрировал еще два препарата для лечения COVID-19
Лента новостейМолния