РВК создала курс для вузов по развитию медтех-предпринимательства
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОбучение студентов в Омской медицинской академии
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости/Прайм. Российская венчурная компания (РВК) совместно с Сеченовским университетом разработали курс по обучению студентов вузов развитию предпринимательства в секторе медицинских технологий, говорится в сообщении компании.
"В 2020-2021 учебном году курс по развитию медтех-предпринимательства будет внедрен в более 10 вузах России, включая СибГМУ, СамГМУ, НИЯУ МИФИ и других. Студенты, магистры и аспиранты в ходе практической командной работы будут развивать собственные проекты и изучать реальные примеры в области медицины, фармацевтики и здравоохранения", — отмечается в сообщении. Курс будет передаваться вузам по безвозмездной лицензии.
Курс по технологическому предпринимательству в сфере биомедицины и технологий здравоохранения был разработан Сеченовским университетом по заказу РВК. В разработке и верификации материалов курса участвовали эксперты ведущих университетов, представители стартапов, фондов, фармкомпаний и рынков Национальной технологической инициативы – "Хелснет" и "Нейронет".
Курс охватывает вопросы, связанные с особенностями отрасли здравоохранения, продолжительностью и сложностью технологического цикла разработки продукта, с необходимостью клинических испытаний лекарственных средств и медицинских изделий, а также с нюансами государственной и международной регуляторики.
25 сентября, 12:26РВК и "Центр предпринимательства" займутся развитием стартап-сообществ
"Для нас внедрение таких курсов в учебные планы профильных вузов – это важная экосистемная задача по созданию "почвы" для формирования будущих проектов на рынках НТИ "Хелснет" и "Нейронет". Чем больше студенческих команд пройдут через учебный курс по медтех-предпринимательству, тем больше из них получат мотивацию и опыт для создания уже более полноценных проектов в будущем. Поэтому для нас так важно наличие практической, проектной работы в рамках обучения", – прокомментировал новации директор по развитию инновационной экосистемы РВК Алексей Гусев.