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Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
Президент России Владимир Путин наградил главу Счетной палаты РФ Алексея Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени за многолетнюю добросовестную... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T22:35
2020-10-14T22:35
россия
алексей кудрин
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> наградил главу Счетной палаты РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Кудрина</a> орденом "За заслуги перед отечеством" II степени за многолетнюю добросовестную работу и вклад в укрепление системы госфинконтроля, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, ранее премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> наградил Кудрина к его 60-летнему юбилею, отмечавшемуся в понедельник, медалью Столыпина II степени.Кудрин с сентября 2007 года был вице-премьером – министром финансов РФ. В сентябре 2011 года указом президента был освобожден от занимаемой должности. С апреля 2012 года по июнь 2018 года – председатель <a href="http://ria.ru/organization_Komitet_grazhdanskikh_iniciativ/" target="_blank" data-auto="true">Комитета гражданских инициатив</a>. В мае 2018 года был назначен на должность председателя Счетной палаты.Среди прежних наград Кудрина – орден "За заслуги перед Отечеством" III (2010) и IV степеней (2005), орден Дружбы (2011), медаль Столыпина П.А. I степени (2010).
https://ria.ru/20200921/nalogi-1577541665.html
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россия, алексей кудрин, владимир путин, общество

Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени

22:35 14.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 21 января 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 21 января 2019 - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу Счетной палаты РФ Алексея Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени за многолетнюю добросовестную работу и вклад в укрепление системы госфинконтроля, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в укрепление системы государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед отечеством" II степени Кудрина Алексея Леонидовича - председателя Счетной палаты Российской Федерации", - говорится в документе.

Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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Кроме того, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин наградил Кудрина к его 60-летнему юбилею, отмечавшемуся в понедельник, медалью Столыпина II степени.
Кудрин с сентября 2007 года был вице-премьером – министром финансов РФ. В сентябре 2011 года указом президента был освобожден от занимаемой должности. С апреля 2012 года по июнь 2018 года – председатель Комитета гражданских инициатив. В мае 2018 года был назначен на должность председателя Счетной палаты.
Среди прежних наград Кудрина – орден "За заслуги перед Отечеством" III (2010) и IV степеней (2005), орден Дружбы (2011), медаль Столыпина П.А. I степени (2010).
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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Биография Алексея Кудрина
 
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