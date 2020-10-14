Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи. 21 января 2019
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу Счетной палаты РФ Алексея Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени за многолетнюю добросовестную работу и вклад в укрепление системы госфинконтроля, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в укрепление системы государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед отечеством" II степени Кудрина Алексея Леонидовича - председателя Счетной палаты Российской Федерации", - говорится в документе.
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Кроме того, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин наградил Кудрина к его 60-летнему юбилею, отмечавшемуся в понедельник, медалью Столыпина II степени.
Кудрин с сентября 2007 года был вице-премьером – министром финансов РФ. В сентябре 2011 года указом президента был освобожден от занимаемой должности. С апреля 2012 года по июнь 2018 года – председатель Комитета гражданских инициатив. В мае 2018 года был назначен на должность председателя Счетной палаты.
Среди прежних наград Кудрина – орден "За заслуги перед Отечеством" III (2010) и IV степеней (2005), орден Дружбы (2011), медаль Столыпина П.А. I степени (2010).
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