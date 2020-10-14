https://ria.ru/20201014/kudrin-1579860673.html

Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени

Президент России Владимир Путин наградил главу Счетной палаты РФ Алексея Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени за многолетнюю добросовестную... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T22:35

2020-10-14T22:35

2020-10-14T22:35

россия

алексей кудрин

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> наградил главу Счетной палаты РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Кудрина</a> орденом "За заслуги перед отечеством" II степени за многолетнюю добросовестную работу и вклад в укрепление системы госфинконтроля, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, ранее премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> наградил Кудрина к его 60-летнему юбилею, отмечавшемуся в понедельник, медалью Столыпина II степени.Кудрин с сентября 2007 года был вице-премьером – министром финансов РФ. В сентябре 2011 года указом президента был освобожден от занимаемой должности. С апреля 2012 года по июнь 2018 года – председатель <a href="http://ria.ru/organization_Komitet_grazhdanskikh_iniciativ/" target="_blank" data-auto="true">Комитета гражданских инициатив</a>. В мае 2018 года был назначен на должность председателя Счетной палаты.Среди прежних наград Кудрина – орден "За заслуги перед Отечеством" III (2010) и IV степеней (2005), орден Дружбы (2011), медаль Столыпина П.А. I степени (2010).

https://ria.ru/20200921/nalogi-1577541665.html

https://ria.ru/20201012/kudrin-1578968235.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей кудрин, владимир путин, общество