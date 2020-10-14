Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201014/kuba-1579797486.html
Эксперт рассказал, к чему приведет открытие Кубы для туристов
Возобновление авиасообщения между Россией и Кубой, а также увеличение квот на полеты на Мальдивы приведут к снижению стоимости туристического продукта для... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T16:54
2020-10-14T16:54
туризм
туризм
дмитрий горин
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
куба
сербия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154924/71/1549247189_0:391:2946:2048_1400x0_80_0_0_fadd6a4d355d7d4fe98b14f2225afea4.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Возобновление авиасообщения между Россией и Кубой, а также увеличение квот на полеты на Мальдивы приведут к снижению стоимости туристического продукта для потребителей, сказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.Как сообщил ранее в среду оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Кроме того, принято решение увеличить число рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ и Белоруссию.Горин считает, что открытие новых направлений и расширении линейки уже действующих – это очень хорошие новости для авиакомпаний, туроператорв и туристов."Особенно большое значение в преддверии зимнего сезона имеет открытие такого популярного направления как Куба, и расширение квот на Мальдивы, — считает собеседник агентства. — Это позволит туроператорам расширить спектр предложений, а авиакомпаниям увеличить количество рейсов, что в свою очередь приведет к снижению стоимости авиабилетов. От этого в первую очередь выиграют путешественники".По его мнению, пусть даже на Кубу полетят пока только два рейса в неделю, но это будут рейсы на самые популярные пляжные курорты страны – в Кайо-Коко и Санта-Клара. "По опыту прошлых сезонов мы знаем, что основной туристический трафик из России сконцентрирован как раз на этих направлениях", — отметил Горин.
https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html
куба
сербия
белоруссия
оаэ
мальдивы
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154924/71/1549247189_134:0:2865:2048_1400x0_80_0_0_65b0d007de128fe08617016f14554243.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, дмитрий горин, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, куба, сербия, белоруссия, оаэ, мальдивы, япония

Эксперт рассказал, к чему приведет открытие Кубы для туристов

16:54 14.10.2020
 
© Depositphotos / duha127Девушки на улице Старого города во время карнавала в Гаване, Куба
Девушки на улице Старого города во время карнавала в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Depositphotos / duha127
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Возобновление авиасообщения между Россией и Кубой, а также увеличение квот на полеты на Мальдивы приведут к снижению стоимости туристического продукта для потребителей, сказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Как сообщил ранее в среду оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Кроме того, принято решение увеличить число рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ и Белоруссию.
Горин считает, что открытие новых направлений и расширении линейки уже действующих – это очень хорошие новости для авиакомпаний, туроператорв и туристов.
"Особенно большое значение в преддверии зимнего сезона имеет открытие такого популярного направления как Куба, и расширение квот на Мальдивы, — считает собеседник агентства. — Это позволит туроператорам расширить спектр предложений, а авиакомпаниям увеличить количество рейсов, что в свою очередь приведет к снижению стоимости авиабилетов. От этого в первую очередь выиграют путешественники".
По его мнению, пусть даже на Кубу полетят пока только два рейса в неделю, но это будут рейсы на самые популярные пляжные курорты страны – в Кайо-Коко и Санта-Клара. "По опыту прошлых сезонов мы знаем, что основной туристический трафик из России сконцентрирован как раз на этих направлениях", — отметил Горин.
Лодки в лагуне Индийского океана рядом с отелем Meeru Island Resort & Spa на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 08:00Туризм
Мальдивы подешевели: что нового ждет туристов на райских островах
 
ТуризмТуризмДмитрий ГоринтуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмКубаСербияБелоруссияОАЭМальдивыЯпония
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
22:18В московском торговом центре обрушился потолок
22:18Власти Подмосковья опровергли данные о школьных каникулах из-за COVID-19
22:15Минздрав зарегистрировал еще два препарата для лечения COVID-19
Лента новостейМолния