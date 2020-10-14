https://ria.ru/20201014/kuba-1579797486.html

Эксперт рассказал, к чему приведет открытие Кубы для туристов

Возобновление авиасообщения между Россией и Кубой, а также увеличение квот на полеты на Мальдивы приведут к снижению стоимости туристического продукта для... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T16:54

2020-10-14T16:54

2020-10-14T16:54

туризм

туризм

дмитрий горин

туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

куба

сербия

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Возобновление авиасообщения между Россией и Кубой, а также увеличение квот на полеты на Мальдивы приведут к снижению стоимости туристического продукта для потребителей, сказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.Как сообщил ранее в среду оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Кроме того, принято решение увеличить число рейсов и пунктов назначения в Швейцарию, на Мальдивы, в ОАЭ и Белоруссию.Горин считает, что открытие новых направлений и расширении линейки уже действующих – это очень хорошие новости для авиакомпаний, туроператорв и туристов."Особенно большое значение в преддверии зимнего сезона имеет открытие такого популярного направления как Куба, и расширение квот на Мальдивы, — считает собеседник агентства. — Это позволит туроператорам расширить спектр предложений, а авиакомпаниям увеличить количество рейсов, что в свою очередь приведет к снижению стоимости авиабилетов. От этого в первую очередь выиграют путешественники".По его мнению, пусть даже на Кубу полетят пока только два рейса в неделю, но это будут рейсы на самые популярные пляжные курорты страны – в Кайо-Коко и Санта-Клара. "По опыту прошлых сезонов мы знаем, что основной туристический трафик из России сконцентрирован как раз на этих направлениях", — отметил Горин.

https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html

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сербия

белоруссия

оаэ

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япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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