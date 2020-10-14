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Гигантский крокодил изуродовал лицо подводного охотника
Мужчина подвергся нападению гребнистого крокодила в австралийском штате Западная Австралия. Рептилия схватила его за голову во время подводной охоты, пишет The... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:23
2020-10-14T15:23
дикие животные
австралия
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости</strong>. Мужчина подвергся нападению гребнистого крокодила в австралийском штате Западная Австралия. Рептилия схватила его за голову во время подводной охоты, <a href="https://vk.com/away.php?utf=1&amp;to=https%3A%2F%2Fthewest.com.au%2Fnews%2Fkimberley%2Fman-attacked-by-saltwater-crocodile-in-was-kimberley-ng-b881689737z" target="_blank">пишет</a> The West Australian.Зуб одного из крупнейших хищников на планете впился пострадавшему в лицо, всего в нескольких миллиметрах от глаза.- Так страшно мне никогда в жизни не было, - поделился мужчина впечатлениями от встречи с крокодилом.К счастью, охотник смог вырваться из челюстей пресмыкающегося. С несколькими порезами на голове он был доставлен в больницу в городе Брум, где медики оказали необходимую помощь пострадавшему.Известно, что самцы гребнистых крокодилов достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. С сентября по январь у этих рептилий в <a href="https://ria.ru/location_Australia" target="_blank">Австралии</a> проходит брачный период. В это время они особенно агрессивны и яростно защищают свои владения.<br>
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австралия
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дикие животные, австралия

Гигантский крокодил изуродовал лицо подводного охотника

15:23 14.10.2020
 
© Depositphotos / DesignPicsIncКрокодил под водой
Крокодил под водой - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Depositphotos / DesignPicsInc
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Мужчина подвергся нападению гребнистого крокодила в австралийском штате Западная Австралия. Рептилия схватила его за голову во время подводной охоты, пишет The West Australian.
Зуб одного из крупнейших хищников на планете впился пострадавшему в лицо, всего в нескольких миллиметрах от глаза.
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На покусанного пауком и аллигатором мужчину напала акула
- Так страшно мне никогда в жизни не было, - поделился мужчина впечатлениями от встречи с крокодилом.
К счастью, охотник смог вырваться из челюстей пресмыкающегося. С несколькими порезами на голове он был доставлен в больницу в городе Брум, где медики оказали необходимую помощь пострадавшему.
Известно, что самцы гребнистых крокодилов достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. С сентября по январь у этих рептилий в Австралии проходит брачный период. В это время они особенно агрессивны и яростно защищают свои владения.
 
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Дикие животныеАвстралия
 
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