https://ria.ru/20201014/krokodil-1579775919.html

Гигантский крокодил изуродовал лицо подводного охотника

Мужчина подвергся нападению гребнистого крокодила в австралийском штате Западная Австралия. Рептилия схватила его за голову во время подводной охоты, пишет The... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T15:23

2020-10-14T15:23

2020-10-14T15:23

дикие животные

австралия

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости</strong>. Мужчина подвергся нападению гребнистого крокодила в австралийском штате Западная Австралия. Рептилия схватила его за голову во время подводной охоты, <a href="https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fthewest.com.au%2Fnews%2Fkimberley%2Fman-attacked-by-saltwater-crocodile-in-was-kimberley-ng-b881689737z" target="_blank">пишет</a> The West Australian.Зуб одного из крупнейших хищников на планете впился пострадавшему в лицо, всего в нескольких миллиметрах от глаза.- Так страшно мне никогда в жизни не было, - поделился мужчина впечатлениями от встречи с крокодилом.К счастью, охотник смог вырваться из челюстей пресмыкающегося. С несколькими порезами на голове он был доставлен в больницу в городе Брум, где медики оказали необходимую помощь пострадавшему.Известно, что самцы гребнистых крокодилов достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. С сентября по январь у этих рептилий в <a href="https://ria.ru/location_Australia" target="_blank">Австралии</a> проходит брачный период. В это время они особенно агрессивны и яростно защищают свои владения.<br>

https://ria.ru/20200803/1575330140.html

австралия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, австралия