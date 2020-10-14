https://ria.ru/20201014/kosmos-1579696001.html

"Союз МС-17" вывели на орбиту

Ракета "Союз-2.1а" вывела корабль "Союз МС-17" с экипажем из двух россиян и американки на орбиту, полет к Международной космической станции должен занять... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T09:09

2020-10-14T09:09

2020-10-14T15:39

риа наука

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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<strong>КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 14 окт — РИА Новости.</strong> Ракета "Союз-2.1а" вывела корабль "Союз МС-17" с экипажем из двух россиян и американки на орбиту, полет к <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> должен занять рекордно короткие три часа, передает корреспондент РИА Новости.Ракета стартовала в 08:45 мск с <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконура</a>. Полет должен впервые для пилотируемого корабля пройти по сверхкороткой двухвитковой схеме. Стыковка со станцией запланирована примерно на 11:52 мск.Как сообщили в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", солнечные батареи и антенны корабля раскрылись.Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 оборота вокруг <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>. Также используется четырехвитковая схема, которая длится около шести часов. По двухвитковой (трехчасовой) схеме пока летали только грузовые корабли "Прогресс МС", самый быстрый — за три часа 18 минут. Рекорд по скорости доставки экипажей на МКС пока принадлежит кораблю "Союз МС-06", который в сентябре 2017 года сделал это за пять часов 38 минут.На борту "Союза МС-17" российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также американка <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>. На орбите их встретят россияне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a>, <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> и американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kris-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Крис Кэссиди</a>. Двадцать второго октября они покинут МКС, а новый экипаж пробудет в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.

https://ria.ru/20201014/mks-1579692122.html

Стас Титов Молодцы! 20

Den KL Смотришь на такие кадры, и чувствуешь гордость за родину. Если не будет никаких революций и переворотов, по 2 раза за одно столетье, мы будем лучшими! 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука