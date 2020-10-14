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РИА Наука
https://ria.ru/20201014/kosmos-1579696001.html
"Союз МС-17" вывели на орбиту
Ракета "Союз-2.1а" вывела корабль "Союз МС-17" с экипажем из двух россиян и американки на орбиту, полет к Международной космической станции должен занять... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T09:09
2020-10-14T15:39
риа наука
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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<strong>КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 14 окт — РИА Новости.</strong> Ракета "Союз-2.1а" вывела корабль "Союз МС-17" с экипажем из двух россиян и американки на орбиту, полет к <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> должен занять рекордно короткие три часа, передает корреспондент РИА Новости.Ракета стартовала в 08:45 мск с <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконура</a>. Полет должен впервые для пилотируемого корабля пройти по сверхкороткой двухвитковой схеме. Стыковка со станцией запланирована примерно на 11:52 мск.Как сообщили в "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>", солнечные батареи и антенны корабля раскрылись.Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 оборота вокруг <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>. Также используется четырехвитковая схема, которая длится около шести часов. По двухвитковой (трехчасовой) схеме пока летали только грузовые корабли "Прогресс МС", самый быстрый — за три часа 18 минут. Рекорд по скорости доставки экипажей на МКС пока принадлежит кораблю "Союз МС-06", который в сентябре 2017 года сделал это за пять часов 38 минут.На борту "Союза МС-17" российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a>, а также американка <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>. На орбите их встретят россияне <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a>, <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a> и американский астронавт <a href="http://ria.ru/person_kris-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Крис Кэссиди</a>. Двадцать второго октября они покинут МКС, а новый экипаж пробудет в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.
https://ria.ru/20201014/mks-1579692122.html
Молодцы!
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Смотришь на такие кадры, и чувствуешь гордость за родину. Если не будет никаких революций и переворотов, по 2 раза за одно столетье, мы будем лучшими!
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

"Союз МС-17" вывели на орбиту

09:09 14.10.2020 (обновлено: 15:39 14.10.2020)
 
© Фото : РоскосмосПилотируемый корабль "Союз МС"
Пилотируемый корабль Союз МС - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© Фото : Роскосмос
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 14 окт — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела корабль "Союз МС-17" с экипажем из двух россиян и американки на орбиту, полет к Международной космической станции должен занять рекордно короткие три часа, передает корреспондент РИА Новости.
Ракета стартовала в 08:45 мск с Байконура. Полет должен впервые для пилотируемого корабля пройти по сверхкороткой двухвитковой схеме. Стыковка со станцией запланирована примерно на 11:52 мск.

"Есть отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя. Состоялось выведение корабля на орбиту искусственного спутника Земли", — сказал комментатор пуска.

Как сообщили в "Роскосмосе", солнечные батареи и антенны корабля раскрылись.
Вывоз ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-17 на стартовый комплекс площадки №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 08:29РИА Наука
Эксперт назвал плюсы быстрых схем полета "Союзов" к МКС
Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 оборота вокруг Земли. Также используется четырехвитковая схема, которая длится около шести часов. По двухвитковой (трехчасовой) схеме пока летали только грузовые корабли "Прогресс МС", самый быстрый — за три часа 18 минут. Рекорд по скорости доставки экипажей на МКС пока принадлежит кораблю "Союз МС-06", который в сентябре 2017 года сделал это за пять часов 38 минут.
На борту "Союза МС-17" российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. На орбите их встретят россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди. Двадцать второго октября они покинут МКС, а новый экипаж пробудет в космосе 177 дней — до 9 апреля 2021 года.
 
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РИА НаукаСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
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