https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579853562.html
Патологоанатом рассказала, как COVID-19 поражает органы человека
Главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина рассказала в эфире "России 1", как коронавирус поражает органы человека. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T21:25
2020-10-14T21:25
2020-10-14T23:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579083218_0:206:2999:1893_1400x0_80_0_0_e168feeb6d34432ecb4b41237930e268.jpg
<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина рассказала в эфире <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"России 1"</a>, как <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> поражает органы человека.Основной мишенью инфекции она назвала легкие."Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол", — отметила она.Согласно данным медиков, как сообщает телеканал, стандартная масса легких — 350 граммов — у жертв коронавируса может увеличиться до двух килограммов. Кроме того, Гришина подчеркнула, что зачастую болезнь приводит к закупорке легочной артерии.По словам медика, основной возраст скончавшихся пациентов с COVID-19 — около пятидесяти лет. В последнее время, как подчеркнула патологоанатом, число жертв среди молодых пациентов немного увеличилось.Помимо легких, по сведениям медиков, коронавирус может поразить и другие ткани и органы. За последние сутки в России выявили свыше 14 тысяч заболевших COVID-19. Всего в стране зафиксировали более 1,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, примерно 23,2 тысячи пациентов скончались, около миллиона человек выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201014/oslozhnenie-1579703728.html
https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579688766.html
Вацлав Петров
Рано или поздно ваши страшилки перестанут воспринимать всерьёз. Тогда бегите.
11
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579083218_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_713d855bdc73d5bb31c26eeec3de7fce.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина рассказала в эфире "России 1"
, как коронавирус
поражает органы человека.
Основной мишенью инфекции она назвала легкие.
"Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол", — отметила она.
Согласно данным медиков, как сообщает телеканал, стандартная масса легких — 350 граммов — у жертв коронавируса может увеличиться до двух килограммов. Кроме того, Гришина подчеркнула, что зачастую болезнь приводит к закупорке легочной артерии.
По словам медика, основной возраст скончавшихся пациентов с COVID-19 — около пятидесяти лет. В последнее время, как подчеркнула патологоанатом, число жертв среди молодых пациентов немного увеличилось.
Помимо легких, по сведениям медиков, коронавирус может поразить и другие ткани и органы.
За последние сутки в России выявили свыше 14 тысяч заболевших COVID-19. Всего в стране зафиксировали более 1,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, примерно 23,2 тысячи пациентов скончались, около миллиона человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.