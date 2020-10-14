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https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579853562.html
Патологоанатом рассказала, как COVID-19 поражает органы человека
Главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина рассказала в эфире "России 1", как коронавирус поражает органы человека. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T21:25
2020-10-14T23:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.</strong> Главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина рассказала в эфире <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"России 1"</a>, как <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> поражает органы человека.Основной мишенью инфекции она назвала легкие."Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол", — отметила она.Согласно данным медиков, как сообщает телеканал, стандартная масса легких — 350 граммов — у жертв коронавируса может увеличиться до двух килограммов. Кроме того, Гришина подчеркнула, что зачастую болезнь приводит к закупорке легочной артерии.По словам медика, основной возраст скончавшихся пациентов с COVID-19 — около пятидесяти лет. В последнее время, как подчеркнула патологоанатом, число жертв среди молодых пациентов немного увеличилось.Помимо легких, по сведениям медиков, коронавирус может поразить и другие ткани и органы. За последние сутки в России выявили свыше 14 тысяч заболевших COVID-19. Всего в стране зафиксировали более 1,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, примерно 23,2 тысячи пациентов скончались, около миллиона человек выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579688766.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество

Патологоанатом рассказала, как COVID-19 поражает органы человека

21:25 14.10.2020 (обновлено: 23:14 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в городской клинической больнице № 52 Москвы
Медицинский работник в городской клинической больнице № 52 Москвы - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина рассказала в эфире "России 1", как коронавирус поражает органы человека.
Основной мишенью инфекции она назвала легкие.
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"Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол", — отметила она.
Согласно данным медиков, как сообщает телеканал, стандартная масса легких — 350 граммов — у жертв коронавируса может увеличиться до двух килограммов. Кроме того, Гришина подчеркнула, что зачастую болезнь приводит к закупорке легочной артерии.
По словам медика, основной возраст скончавшихся пациентов с COVID-19 — около пятидесяти лет. В последнее время, как подчеркнула патологоанатом, число жертв среди молодых пациентов немного увеличилось.
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Помимо легких, по сведениям медиков, коронавирус может поразить и другие ткани и органы.
За последние сутки в России выявили свыше 14 тысяч заболевших COVID-19. Всего в стране зафиксировали более 1,3 миллиона случаев заражения коронавирусом, примерно 23,2 тысячи пациентов скончались, около миллиона человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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