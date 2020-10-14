https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579836619.html

Врач оценил вероятность развития гангрены и инфаркта у больных COVID-19

В тяжелых случаях COVID-19 одним из осложнений может стать тромбоз вен, артерий и коронарных сосудов, который может привести к инсульту, инфаркту или гангрене... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T19:05

2020-10-14T19:05

2020-10-14T19:05

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье

сингапур (страна)

израиль

общество

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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт - РИА Новости.</strong> В тяжелых случаях COVID-19 одним из осложнений может стать тромбоз вен, артерий и коронарных сосудов, который может привести к инсульту, инфаркту или гангрене конечностей у пациентов, рассказал РИА Новости израильский иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской больнице Хадасса ар-ацофим, профессор Яков Беркун."В принципе, это известное явление с этим вирусом. У части больных вирус вызывает сильный воспалительный всплеск. При этом всплеске повышается риск тромбозов. Во-первых, само по себе воспаление - фактор риска для тромбоза, происходит активация тромбоцитов - это клетки, которые отвечают за свертываемость крови, кроме того, есть поражение самих сосудов, и с учетом, что тяжелые больные лежат и не двигаются, это способствует рискам образования тромбов", - рассказал профессор Беркун РИА Новости.Исследования на эту тему, по словам профессора, проводились с весны 2020 года в разных странах, в том числе на прошлой неделе СМИ <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапура</a> сообщили о том, что у 39-летнего пациента с коронавирусом развилась гангрена пальцев ноги."Когда проверяют тяжелых больных, госпитализированных в реанимации, то там 30% пациентов страдают тромбозными явлениями, которые могут быть в сосудах, как у этого пациента из Сингапура, но чаще это происходит в коронарных сосудах, вызывая инфаркты миокарда, или в сосудах центральной нервной системы, вызывая инсульт. Это известное явление, что большой процент тяжелых больных страдает инсультами и инфарктами миокарда", - рассказал врач."Такое явление, когда тромбирование происходит в больших сосудах, как у пациента из Сингапура, встречается реже. И оно вряд ли тяжелее, чем инсульт или инфаркт миокарда", - добавил врач.По словам Якова Беркуна, зная об этом явлении, врачи в <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиле</a> профилактически назначают тяжелобольным пациентам с коронавирусом специальные препараты для предотвращения образования тромбов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201012/tuman-1579457806.html

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сингапур (страна)

израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье, сингапур (страна), израиль, общество