https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579815624.html
МВФ посчитал, во что пандемия коронавируса обойдется миру
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мир может не досчитаться почти 30 триллионов долларов в виде потерянного РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T17:33
2020-10-14T17:33
2020-10-14T17:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кристалина георгиева
мвф
экономика
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<strong>ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости.</strong> Директор-распорядитель Международного валютного фонда <a href="http://ria.ru/person_Kristalina_Georgieva/" target="_blank" data-auto="true">Кристалина Георгиева</a> заявила, что мир может не досчитаться почти 30 триллионов долларов в виде потерянного ВВП из-за кризиса, вызванного коронавирусом.Она напомнила, что МВФ в кризис повысил обязательства по кредитованию стран до 280 миллиардов долларов, причем до трети этой суммы было одобрено с марта."У нас по-прежнему есть значительные ресурсы из нашего кредитного потенциала в 1 триллион долларов, чтобы помочь поддержать страны-члены. Мы предоставили финансирование 81 стране. Мы приостановили выплату долга для беднейших стран-членов и мобилизовали 21 миллиард долларов для кредитования на беспроцентной основе", - сказала Георгиева."Мы рассматриваем варианты дальнейшей настройки наших инструментов кредитования для поддержки стран в нынешний момент крайней неопределенности", - заключила глава <a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank" data-auto="true">МВФ</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201008/epidemiya-1578887066.html
https://ria.ru/20201007/sostoyanie-1578562967.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, кристалина георгиева, мвф, экономика