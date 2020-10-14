Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579815624.html
МВФ посчитал, во что пандемия коронавируса обойдется миру
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мир может не досчитаться почти 30 триллионов долларов в виде потерянного РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T17:33
2020-10-14T17:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кристалина георгиева
мвф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_97431bb4c62930f98841ab78cee606df.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости.</strong> Директор-распорядитель Международного валютного фонда <a href="http://ria.ru/person_Kristalina_Georgieva/" target="_blank" data-auto="true">Кристалина Георгиева</a> заявила, что мир может не досчитаться почти 30 триллионов долларов в виде потерянного ВВП из-за кризиса, вызванного коронавирусом.Она напомнила, что МВФ в кризис повысил обязательства по кредитованию стран до 280 миллиардов долларов, причем до трети этой суммы было одобрено с марта."У нас по-прежнему есть значительные ресурсы из нашего кредитного потенциала в 1 триллион долларов, чтобы помочь поддержать страны-члены. Мы предоставили финансирование 81 стране. Мы приостановили выплату долга для беднейших стран-членов и мобилизовали 21 миллиард долларов для кредитования на беспроцентной основе", - сказала Георгиева."Мы рассматриваем варианты дальнейшей настройки наших инструментов кредитования для поддержки стран в нынешний момент крайней неопределенности", - заключила глава <a href="http://ria.ru/organization_MVF/" target="_blank" data-auto="true">МВФ</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201008/epidemiya-1578887066.html
https://ria.ru/20201007/sostoyanie-1578562967.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_1236b421739ad9a8b662475fa6e2ad1e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, кристалина георгиева, мвф, экономика

МВФ посчитал, во что пандемия коронавируса обойдется миру

17:33 14.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мир может не досчитаться почти 30 триллионов долларов в виде потерянного ВВП из-за кризиса, вызванного коронавирусом.
"На протяжении последующих пяти лет кризис, по имеющимся оценкам, может обойтись в 28 триллионов долларов потерянного ВВП", - сказала Георгиева на открытии осенних встреч МВФ и Всемирного банка.
Люди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 17:45
Ученые предупредили об угрозе новой эпидемии в мире
Она напомнила, что МВФ в кризис повысил обязательства по кредитованию стран до 280 миллиардов долларов, причем до трети этой суммы было одобрено с марта.
"У нас по-прежнему есть значительные ресурсы из нашего кредитного потенциала в 1 триллион долларов, чтобы помочь поддержать страны-члены. Мы предоставили финансирование 81 стране. Мы приостановили выплату долга для беднейших стран-членов и мобилизовали 21 миллиард долларов для кредитования на беспроцентной основе", - сказала Георгиева.
Банкноты номиналом 1 доллар США - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 10:17
Состояние богатейших людей мира обновило максимум в условиях коронавируса
"Мы рассматриваем варианты дальнейшей настройки наших инструментов кредитования для поддержки стран в нынешний момент крайней неопределенности", - заключила глава МВФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Кристалина ГеоргиеваМВФЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19
00:42На МКС отказала российская система получения кислорода
00:37ЕС опубликует антироссийский санкционный список по делу Навального
00:27Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
00:21Стартовал новый этап продаж туров по России с кешбэком
00:10Роспотребнадзор сообщил, как снизить риск заражения COVID-19 на треть
00:07Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от наличных из-за коронавируса
00:05Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
23:40Лоза подаст в суд на Первый канал
23:23Нижегородский стрелок стоял на школьном учете за интерес к оружию
23:05В Москве умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:00Путин наградил Турчака орденом Александра Невского
22:53Ереван заявил об отказе Турции пропустить гуманитарную помощь в Армению
22:48Путин наградил Нюту Федермессер орденом Почета
22:38Московских врачей наградили орденом за борьбу с COVID-19
22:35Путин наградил Кудрина орденом "За заслуги перед отечеством" II степени
22:19Кристина Асмус заразилась коронавирусом
22:18В московском торговом центре обрушился потолок
22:18Власти Подмосковья опровергли данные о школьных каникулах из-за COVID-19
22:15Минздрав зарегистрировал еще два препарата для лечения COVID-19
Лента новостейМолния