https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579784362.html

Голикова заявила о росте числа бессимптомных случаев коронавируса

Доля бессимптомных случаев заболевания коронавирусом в России за последнюю рабочую неделю возросла с 32 до 39%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T15:34

2020-10-14T15:34

2020-10-14T15:56

татьяна голикова

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Доля бессимптомных случаев заболевания <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в России за последнюю рабочую неделю возросла с 32 до 39%, заявила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."За последнюю рабочую неделю отмечено увеличение бессимптомных и легких форм инфекций с 32% до 39% соответственно. И снижение госпитализации лиц с острыми респираторными проявлениями коронавируса - с 35,7% до 32,6%. Тем не менее, нагрузка на коечный фонд в регионах достаточно высокая, и регионы сейчас разворачивают зарезервированные койки", - сказала она на совещании президента России с членами правительства.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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