https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579783302.html
Голикова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус
В шести регионах России охват тестирования на коронавирус ниже нормативов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:31
2020-10-14T15:31
2020-10-14T15:54
татьяна голикова
владимир путин
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> В шести регионах России охват тестирования на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> ниже нормативов, сообщила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."Сейчас уровень тестирования достигает почти 52 миллионов лабораторных исследований, но при этом в шести регионах страны охват тестирования остается ниже установленных нормативов. Поэтому я хочу просить субъекты РФ обратить на это самое пристальное внимание", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову лично доложить о регионах с низким уровнем тестирования на коронавирус."Татьяна Алексеевна, Вы сказали, что далеко не во всех регионах должным образом организовано тестирование, и, более того, Вы сказали, что в шести из них есть явные проблемы с этим. Чуть попозже я Вам позвоню, Вы мне, пожалуйста, перечислите эти регионы", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, обращаясь к Голиковой."Хорошо, Владимир Владимирович", - ответила Голикова.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
В шести регионах России охват тестирования на коронавирус
ниже нормативов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
.
"Сейчас уровень тестирования достигает почти 52 миллионов лабораторных исследований, но при этом в шести регионах страны охват тестирования остается ниже установленных нормативов. Поэтому я хочу просить субъекты РФ обратить на это самое пристальное внимание", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.
Президент РФ Владимир Путин
попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову лично доложить о регионах с низким уровнем тестирования на коронавирус.
"Татьяна Алексеевна, Вы сказали, что далеко не во всех регионах должным образом организовано тестирование, и, более того, Вы сказали, что в шести из них есть явные проблемы с этим. Чуть попозже я Вам позвоню, Вы мне, пожалуйста, перечислите эти регионы", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, обращаясь к Голиковой.
"Хорошо, Владимир Владимирович", - ответила Голикова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.