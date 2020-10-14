https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579783302.html

Голикова оценила ситуацию с тестированием на коронавирус

В шести регионах России охват тестирования на коронавирус ниже нормативов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T15:31

2020-10-14T15:31

2020-10-14T15:54

татьяна голикова

владимир путин

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_93a2485f00deff2d1e20c2a3af7f4392.jpg

<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> В шести регионах России охват тестирования на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> ниже нормативов, сообщила вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>."Сейчас уровень тестирования достигает почти 52 миллионов лабораторных исследований, но при этом в шести регионах страны охват тестирования остается ниже установленных нормативов. Поэтому я хочу просить субъекты РФ обратить на это самое пристальное внимание", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову лично доложить о регионах с низким уровнем тестирования на коронавирус."Татьяна Алексеевна, Вы сказали, что далеко не во всех регионах должным образом организовано тестирование, и, более того, Вы сказали, что в шести из них есть явные проблемы с этим. Чуть попозже я Вам позвоню, Вы мне, пожалуйста, перечислите эти регионы", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, обращаясь к Голиковой."Хорошо, Владимир Владимирович", - ответила Голикова.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна голикова, владимир путин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество