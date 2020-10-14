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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579783067.html
Голикова заявила о сложной ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России хоть и сложная и напряженная, но находится под контролем, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:30
2020-10-14T15:51
татьяна голикова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом в России хоть и сложная и напряженная, но находится под контролем, заявила вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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татьяна голикова, коронавирус в россии, общество

Голикова заявила о сложной ситуации с коронавирусом в России

15:30 14.10.2020 (обновлено: 15:51 14.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России хоть и сложная и напряженная, но находится под контролем, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"И отмечу в этой связи, то Россия в линейке 158 стран, которые публикуют данные о распространении новой коронавирусной инфекции, по этому показателю занимает 54 место. Это говорит о том, что ситуация в России хотя достаточно напряженная и сложная, но, тем не менее, она находится под контролем", - заявила Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваКоронавирус в РоссииОбщество
 
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