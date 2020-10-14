Голикова заявила о сложной ситуации с коронавирусом в России

"И отмечу в этой связи, то Россия в линейке 158 стран, которые публикуют данные о распространении новой коронавирусной инфекции, по этому показателю занимает 54 место. Это говорит о том, что ситуация в России хотя достаточно напряженная и сложная, но, тем не менее, она находится под контролем", - заявила Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.