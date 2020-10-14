https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579783067.html
Голикова заявила о сложной ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России хоть и сложная и напряженная, но находится под контролем, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:30
2020-10-14T15:30
2020-10-14T15:51
татьяна голикова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом в России хоть и сложная и напряженная, но находится под контролем, заявила вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/vaktsina-1579782276.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, коронавирус в россии, общество