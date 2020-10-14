https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579780251.html

Врач рассказал о разработке препаратов от COVID-19 на основе антител

Препараты для лечения COVID-19 на основе антител пытаются разрабатывать в разных странах, в том числе и в России, но пока это носит экспериментальный характер и РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T15:18

2020-10-14T15:18

2020-10-14T15:18

распространение нового коронавируса

александр карабиненко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Препараты для лечения COVID-19 на основе антител пытаются разрабатывать в разных странах, в том числе и в России, но пока это носит экспериментальный характер и говорить об их эффективности и безопасности еще рано, заявил РИА Новости заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-karabinenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Карабиненко</a>.Ранее газета New York Times сообщила, что американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила клинические испытания способа лечения коронавируса антителами из-за "потенциальной проблемы безопасности".Он уточнил, что переливание плазмы крови, в которой есть антитела к коронавирусу, даёт только временный эффект и тем больным, у которых нет выработки своих антител, поэтому сначала надо исследовать, есть ли у заболевшего коронавирусом выработка своих антител и только потом принимать решение."Между нашими специалистами общей договорённости о целесообразности этого метода нет. Препараты на основе антител действительно могут влиять каким-то образом на иммунную систему, но действие их до конца не изучено, они носят только экспериментальный характер",- пояснил Карабиненко.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579543672.html

https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579197894.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр карабиненко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество