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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201014/koronavirus-1579780251.html
Врач рассказал о разработке препаратов от COVID-19 на основе антител
Препараты для лечения COVID-19 на основе антител пытаются разрабатывать в разных странах, в том числе и в России, но пока это носит экспериментальный характер и РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T15:18
2020-10-14T15:18
распространение нового коронавируса
александр карабиненко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.</strong> Препараты для лечения COVID-19 на основе антител пытаются разрабатывать в разных странах, в том числе и в России, но пока это носит экспериментальный характер и говорить об их эффективности и безопасности еще рано, заявил РИА Новости заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-karabinenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Карабиненко</a>.Ранее газета New York Times сообщила, что американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила клинические испытания способа лечения коронавируса антителами из-за "потенциальной проблемы безопасности".Он уточнил, что переливание плазмы крови, в которой есть антитела к коронавирусу, даёт только временный эффект и тем больным, у которых нет выработки своих антител, поэтому сначала надо исследовать, есть ли у заболевшего коронавирусом выработка своих антител и только потом принимать решение."Между нашими специалистами общей договорённости о целесообразности этого метода нет. Препараты на основе антител действительно могут влиять каким-то образом на иммунную систему, но действие их до конца не изучено, они носят только экспериментальный характер",- пояснил Карабиненко.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579543672.html
https://ria.ru/20201010/koronavirus-1579197894.html
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александр карабиненко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

Врач рассказал о разработке препаратов от COVID-19 на основе антител

15:18 14.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках тест на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Лаборант держит в руках тест на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Препараты для лечения COVID-19 на основе антител пытаются разрабатывать в разных странах, в том числе и в России, но пока это носит экспериментальный характер и говорить об их эффективности и безопасности еще рано, заявил РИА Новости заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.
Ранее газета New York Times сообщила, что американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила клинические испытания способа лечения коронавируса антителами из-за "потенциальной проблемы безопасности".
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"Надо знать технологию, как она получена, как действует, поэтому комментировать сложно. Сейчас мы пока все находимся в поиске. В России пытаются разрабатывать такие препараты на основе антител, но пока успеха нет", - сказал Карабиненко.

Он уточнил, что переливание плазмы крови, в которой есть антитела к коронавирусу, даёт только временный эффект и тем больным, у которых нет выработки своих антител, поэтому сначала надо исследовать, есть ли у заболевшего коронавирусом выработка своих антител и только потом принимать решение.
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"Между нашими специалистами общей договорённости о целесообразности этого метода нет. Препараты на основе антител действительно могут влиять каким-то образом на иммунную систему, но действие их до конца не изучено, они носят только экспериментальный характер",- пояснил Карабиненко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаАлександр КарабиненкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
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