Врач рассказал о разработке препаратов от COVID-19 на основе антител
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках тест на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Препараты для лечения COVID-19 на основе антител пытаются разрабатывать в разных странах, в том числе и в России, но пока это носит экспериментальный характер и говорить об их эффективности и безопасности еще рано, заявил РИА Новости заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.
Ранее газета New York Times сообщила, что американская фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила клинические испытания способа лечения коронавируса антителами из-за "потенциальной проблемы безопасности".
"Надо знать технологию, как она получена, как действует, поэтому комментировать сложно. Сейчас мы пока все находимся в поиске. В России пытаются разрабатывать такие препараты на основе антител, но пока успеха нет", - сказал Карабиненко.
Он уточнил, что переливание плазмы крови, в которой есть антитела к коронавирусу, даёт только временный эффект и тем больным, у которых нет выработки своих антител, поэтому сначала надо исследовать, есть ли у заболевшего коронавирусом выработка своих антител и только потом принимать решение.
"Между нашими специалистами общей договорённости о целесообразности этого метода нет. Препараты на основе антител действительно могут влиять каким-то образом на иммунную систему, но действие их до конца не изучено, они носят только экспериментальный характер",- пояснил Карабиненко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф